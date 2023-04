Usando enterizo negro Bárbara de Regil mueve su cuerpo al ritmo de un tema de Rosalía

Hace tres años Bárbara de Regil se lanzó como empresaria, comercializando una proteína en polvo que ha obtenido buenas ventas. Ahora en sus historias de Instagram la actriz mexicana lució su figura al usar un ajustado enterizo negro, y de la emoción comenzó a bailar sensualmente el tema “Despechá” de Rosalía.

Bárbara combina una dieta muy sana con largas rutinas de ejercicio, y eso se nota en su imponente físico. Hace algunos días publicó unas fotos en las que aparece a bordo de un yate durante sus vacaciones en Honduras, usando un microbikini estampado que le permitió lucir su abdomen de acero. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

Bárbara de Regil también es conocida por tener una actitud positiva ante las adversidades, y en un reciente clip dio 5 consejos para tener paz y ser feliz: “1.- No te tomes todo personal; 2.- La calma es poder; 3.- Dramatizar con humor; 4.- Cuídate, y 5.- Eres lo que escuchas”. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

Sigue leyendo: