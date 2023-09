Bárbara de Regil cuenta cómo fue víctima de agresión sexual en Nueva York

La actriz mexicana Bárbara de Regil fue agredida sexualmente en las calles de Nueva York, de acuerdo a lo que ella misma denunció en un video publicado en sus redes sociales. Pero no todo quedó ahí, de inmediato se armó la polémica porque ella lo tomó con suma tranquilidad y la gente cuestionó si hubiera tenido la misma reacción en caso de que la grosería hubiera sucedido en territorio mexicano.

Bárbara contó que ella iba caminando por las calles de la Gran Manzana, junto a su hija Mar, cuando un sujeto “muy musculoso” le “agarró la nalga”. El suceso la tomó por sorpresa, su primera reacción fue voltear a ver a su hija, que también había quedado atónita, y en ese momento comprendió que “había sentido bien” y si había sido agredida.

El deplorable suceso no generó mucha empatía entre los seguidores de Bárbara en redes sociales, quienes, en lugar de solidarizarse por la agresión sufrida, enfocaron sus baterías en cuestionar la reacción. El problema, dijeron, es que lo tomó muy a la ligara y eso no hubiera pasado en México.

Bárbara estaba en Estados Unidos porque fue a acompañar a Mar de Regil en su debut como diseñadora de modas y desde luego no quería perderse este importante suceso para su primogénita. De paso, pues la actriz se dio unos minutos para salir a caminar, sin pensar que pudiera ser agredida cuando menos lo esperaba al ser tocada por detrás.

La denuncia fue publicada en la cuenta de Instagram de Bárbara, donde narró que todo sucedió cuando ella iba caminando y de repente sintió cómo la mano de un hombre pasó por su parte trasera. En principio, aseguró, creyó que había percibido mal, pero al voltear a ver a su hija, que también estaba imputada, se dio cuenta que había sido realmente agredida.

“¿Qué acaba de pasar Mar?”, preguntó Bárbara a su hija en el inicio del video. “Te tocaron la pompa, literal. Yo estaba parada y vi que un wey pasó y te hizo (hace la seña de dar una nalgada)”, le contesta Mar, aún sorprendida por el suceso. “Literal estoy parada así, aquí en Nueva York, y pasó un chavo y me agarró la nalga, tal cual. Yo sentí y dije ‘no, sentí mal’. volteo a ver a Mar y estaba así (hace cara de sorpresa) y yo dije ‘sentí bien, si me agarraron la nalga”, narró Bárbara en el video.

“No se la hice de pedo, no fui grosera, normalmente lo hago, pero cuando volteé estaba muy musculoso y el sospechoso se veía drogado, así que dije ‘no, para qué te metes en esos pedos’”, continuó el video de Bárbara, que dura 41 segundos, y presenta el testimonio de la agresión entre risas y sin alterarse.

Lo normal es que los seguidores de Bárbara y las personas que se encontraran la historia en redes sociales se solidarizaran con ella tras la agresión; pero como siempre hay algo que encontrar en casa suceso, varios usuarios consideraron que no debió tomar las cosas a la ligera y hasta se atrevieron a asegurar que en México hubiera actuado diferente.

“Que te toquen la pompa no es normal, no es normal que actúes como si no pasara nada o con naturalidad, deberías de haber armado un show y una denuncia”, pusieron en alguno de los comentarios. “No fuera en México porque hacen una mega campaña para atrapar al responsable”, comentó alguien más.

Otras personas fueron más mesuradas en su comentario, poniendo por delante el hecho de que una mujer fue sobajada. “El acoso es Real y existe aún hasta en el primer mundo! Seguiremos creando conciencia”, escribió en la red social.

Sigue leyendo:

Bárbara de Regil da la bienvenida a una nueva etapa de su vida con un arriesgado look

Bárbara de Regil confiesa que le gusta vestirse con ropa de segunda mano

En ropa interior Bárbara de Regil muestra los ejercicios que hace para lograr un abdomen de acero