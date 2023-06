Bárbara de Regil da la bienvenida a una nueva etapa de su vida con un arriesgado look

Bárbara de Regil estuvo de manteles largos recientemente tras dar la bienvenida a su cumpleaños número 36 y como cada año, se lució con una gran celebración a la que acudieron decenas de famosos que inmortalizaron el momento a través de redes sociales.

Por su parte, la protagonista de “Rosario Tijeras” no se quedó atrás y optó por compartir una serie de fotografías con las que dio una probadita de lo vivido durante su fiesta. No obstante, hubo un detalle que llamó la atención de los internautas de forma inmediata: su drástico cambio de look.

Y es que Bárbara de Regil optó por transformar su imagen para la ocasión dándole un giro a su tradicional melena negra. La famosa añadió una serie de mechas rubias que contrastaron con su piel bronceada.

Además de su inesperado cambio de look, la actriz mexicana sorprendió con un modelito de cuero compuesto por un ajustadísimo corsé y guantes de malla que complementaron su torneada figura.

Como resultado de hazaña en redes sociales no se hicieron esperar los mensajes de felicitaciones, así como uno que otro piropo por parte de fanáticos y amigos del medio artístico. Tal fue el caso de María Chacón, Flavio Medina y Alejandro Nones, por mencionar algunos.

“Ay te amo! Que buena celebrada!!”, “Eres preciosa”, “Siempre que seas muy feliz! Así lo deseo de corazón para ti”, “Fan fan fan”, “Belleza”, “Hermosa mujer, se ve que estuvo increíble” y “Preciosa”, son algunos de los mensajes que recibió Bárbara de Regil.

