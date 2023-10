Canelo vs. Julio César Chávez: el Gran Campeón Mexicano no cree que Saúl Álvarez fuese capaz de vencerlo

Canelo Álvarez es uno de los mejores peleadores de la actualidad. El boxeador Tapatío ha entrado en fuertes debates sobre su lugar en la historia del boxeo mexicano. Saúl Álvarez ha sido comparado constantemente con Julio César Chávez, pero, ¿qué pasaría si se hubiesen enfrentado? El Gran Campeón Mexicano dio su respuesta.

Los éxitos de Saúl Álvarez le han permitido entrar en el debate histórico sobre cuál peleador mexicano es mejor. A pesar de los logros del tapatío, gran parte de los seguidores de la disciplina aún mantienen en la cima a Julio César Chávez. Incluso, el Gran Campeón Mexicano cree que hubiese derrotado al Canelo en una pelea.

“Canelo no es mi peso, es mucho más pesado él. En mi peso hubiera sido difícil que me hubiera ganado”, dijo Chávez en una entrevista para el canal de YouTube Bromeando con Los Rivera.

A pesar de que rápidamente emitió su posible victoria sobre el tapatío, Julio César Chávez retrocedió en su opinión y considera que la respuesta le corresponde a los amantes del boxeo que han seguido la carrera de estos dos peleadores.

“El hubiera no existe, no sé qué hubiera pasado, la verdad, con todo respeto. Eso pregúntaselo a la gente, porque me vería muy mal decir que yo lo hubiera ganado”, explicó.

Ignacio Beristáin deja fuera del top al Canelo

A pesar de sus constantes victorias, Saúl Álvarez es uno de los peleadores que más ha sido cuestionado por la elección de sus rivales en su carrera. Julio César Chávez pide que sean los expertos los que evalúen qué pasaría en un combate entre él y Canelo. Indirectamente, una personalidad del boxeo como Ignacio Beristáin le respondió en una entrevista para Pro Box TV.

“Canelo se va a retirar y nunca va a llegar a ser el peleador que todo mundo esperó (…) Me parece que es un boxeador regular, no me gusta ver sus peleas, porque es decepcionante, entre más edad tiene cada vez es peor. Lo único que ha ganado es mucho billete, pero entrar en el corazón de la gente que ama el boxeo, imposible“, sentenció.

Sigue leyendo:

· “No está la fuerza de Canelo”: padre de David Benavídez considera que Saúl Álvarez quedó a deber contra Jermell Charlo

· Zurdo Ramírez responde a críticas de Canelo Álvarez y deja de lado la polémica para elogiarlo

· Excampeón mundial predice Canelo Álvarez vs. David Benavídez: “Lo supera en todos los niveles”

· Dmitry Bivol compara a Canelo Álvarez y David Benavídez ante posible pelea: “Están bastante igualados”