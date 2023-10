Christina Aguilera anuncia su serie de conciertos en Las Vegas

Christina Aguilera se suma al extenso grupo de artistas que se presentan en Las Vegas con espectaculares conciertos, y a través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que aparece luciendo su figura y usando un corset negro, acompañada del mensaje: “Sumérgete en la fusión del arte y la música 💎 Traigo un nuevo espectáculo íntimo, seductor y sofisticado a Las Vegas”.

La cantante de 42 años se presentará en el teatro Voltaire Bell de Nuit, con ambiente de cabaret, dentro de The Venetian Resort. Los primeros shows serán el 30 y 31 de diciembre, pero el viernes 13 de octubre se dará a conocer la lista completa de las fechas de la residencia. En los conciertos Aguilera interpretará muchos de sus éxitos, como “Ain’t no other man”, “Beautiful” y “Genie in a bottle”.

En un comunicado Christina expresó lo emocionada que se siente de llevar su show a un teatro en el que podrá interactuar con sus fans de una manera especial: “Espero traer a Las Vegas un nuevo espectáculo que fusiona música, sofisticación y arte, en formas que nunca antes había presentado. Lo que me encanta de la intimidad en el Voltaire del Venetian es lo cercana y personal que puede ser mi contacto con el público… un giro verdaderamente moderno a la experiencia interpretativa”.

Sigue leyendo: