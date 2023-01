Christina Aguilera posa en topless, usando tan sólo medias negras

Christina Aguilera ha subido la temperatura con su más reciente publicación en Instagram, dejando ver su lado más sexy al posar en topless y usando tan sólo medias negras. Todo fue para celebrar un año desde que lanzó su EP en español La fuerza, por lo que escribió junto a la fotografía el mensaje: “Algunos momentos de los archivos Aguilera 🔥🗝️ Un año completo de La Fuerza…Es más que sólo música, son los recuerdos, las colaboraciones y tantos momentos de los cuales me siento afortunada de haber compartido con todas las hermosas mentes detrás de este proyecto” 🌹.

La cantante de 42 años también compartió otra colección de imágenes en las que aparece con su cabello rubio, remarcando su amor por la música latina: “El tiempo que pasé grabando Aguilera en Miami me recordó que mi amor por hacer música latina siempre será parte de mi alma. Siempre agradecida con el talentoso equipo que creó un espacio tan cálido, divertido y libre para abrazar mi vulnerabilidad, mientras entendía la importancia de reír, ser ligera y tonta en el camino” ✨.

Hasta el momento Christina no ha dado a conocer un plan para volver a grabar música en inglés, pero siempre está abierta a trabajar con jóvenes artistas, y en varias fotos posó al lado del mexicano Christian Nodal, con quien se presentó el año pasado en la entrega de premios Latin Grammy. View this post on Instagram A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

