Muere “El Puma Junior”, supuesto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez “El Puma”

“El Puma Junior“, también conocido como Juan José Rodríguez, falleció en Pereira, Colombia. En vida, afirmó ser hijo no reconocido de José Luis Rodríguez “El Puma“, el famoso cantante venezolano. Fueron justamente sus hijas, con las quien tiene muchos años que no se habla, Liliana Rodríguez Morillo y Lilibeth Morillo, quienes compartieron la noticia en Instagram.

“Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ EL PUMA JR. En Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente, solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr nuestro!”, dice el comunicado que publicaron justamente las hijas del cantante.

Además, en el mensaje se puede escuchar a la exparticipante de La Casa de Los Famosos Liliana Rodríguez decir que sintió lo que era tener en vida un hermano. “Quedaron muchas cosas pendientes por hacer. Mi perseguidor del viento favorito. Yo las voy a terminar por ti. Yo las voy a terminar por ti“, se le escucha decir a la actriz y cantante.

“También yo mi hermano querido de mi corazón. Las vamos a terminar por ti. Te fuiste sorpresivamente porque así eras tú. Siempre llegabas de sorpresa a alegrarnos la vida. Tu constancia, tu sonrisa, tu amor, fuente inagotable, me hicieron ver en ti el hombre que eras. Hoy te agradezco, te agradezco por enseñarme tanto…“, se le escucha decir a la otra hija de Jose Luis Rodríguez “El Puma” Lilibeth Morillo.

El Puma Junior lucía muy parecido a José Luis Rodríguez “El Puma”

“El Puma Junior” siempre llamó la atención por su asombroso parecido físico con el conocido cantante de éxitos como “Dueño de Ti, Dueño de Qué, Dueño de Nada” y “Voy a perder la cabeza por tu amor”. A pesar de esta similitud, ha habido debate sobre el origen del mismo a lo largo de los años.

El propio José Luis Rodríguez dijo en su momento que era un sobrino que su hermano reconoció y no su hijo. Años más tarde volvió a asegurar que “El Puma Junior” no era su hijo y que él recordaba muy bien con quién había estado o no.

Hasta el momento de cierre de esta nota, José Luis Rodríguez “El Puma” no ha emitido comentario alguno sobre el fallecimiento de quien fue también en vida uno de los mejores imitadores del venezolano.

