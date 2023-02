Liliana Rodríguez no se quedó callada e hizo fuertes revelaciones sobre ‘La Casa de los Famosos 3’

Luego de su corta participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’, Liliana Rodríguez no dudó en salir a emitir fuertes declaraciones en contra de la producción de Telemundo por presunta “mano negra”. ¿Qué dijo al respecto? Sigue leyendo que aquí te contamos los detalles.

En una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de Instagram, la hija de ‘El Puma’ Rodríguez dio respuesta a los cuestionamientos sobre su estancia de dos semanas en la producción de Telemundo.

Al respecto, Liliana Rodríguez se mostró tan sincera como siempre y aseguró que a pesar de los intentos del resto de participantes, no se dejó manipular. “Mi vida no la decide ni Endemol, ni Telemundo, ni nadie, la decide Dios nada más”, precisó desde su en vivo.

Con respecto a su ausencia en las galas semanales, la cantante apuntó que no ha sido decisión suya no aparecer. “No he ido, no porque me haya negado, sino porque simplemente no me han llamado. Yo prefiero quedarme tranquila y no preguntar el porqué, porque Dios está en control de todo… Por supuesto, si me invitan, yo voy a ir con gusto a hacer lo mismo que hice en la primera”, dijo contundente.

“En la primera estaban buscando un circo romano sangriento y Dios no lo permitió. Pero yo lo respeto y siempre voy a hablar con la verdad“, dijo haciendo referencia a la tensa interacción que vivió junto a Julio César Chávez y su esposa.

Para finalizar su charla, Liliana Rodríguez dejó con la boca abierta a sus fans al revelar que a pesar de no ser una habitante más de la casa, sí que le llegan primicias sobre lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes.

“Estoy en realidad más dentro de LCDLF que fuera, no les puedo decir más pero pase lo que pase vamos de la mano de Dios y juntos adelante. Adelanto una cosita. Metieron gente para armar conflicto porque había demasiada paz y demasiada armonía”, concluyó.

Te puede interesar:

• Liliana Rodríguez califica de “hipócritas” a algunos excompañeros de ‘La Casa de los Famosos’

• Liliana Rodríguez pasa pésimo momento en La Mesa Caliente de Telemundo

• ¿Liliana Rodríguez le envía indirecta a Alejandra Jaramillo? Esto dijo en ‘La Casa de los Famosos’