Liliana Rodríguez califica de “hipócritas” a algunos excompañeros de ‘La Casa de los Famosos’

La actriz venezolana Liliana Rodríguez sigue hablando de ‘La Casa de los Famosos’ y de todo lo que vivió dentro del reality show Telemundo. En esta oportunidad tildó de “hipócrita” a su paisana Osmariel Villalobos.

La hija de Lila Morillo y José Luis Rodríguez hizo unas declaraciones en ‘El show de Enrique Santos’ en las que señaló a Villalobos y a la dominicana ‘La Materialista’ como hipócritas.

“Me preguntaron ‘¿Por qué no sacaste las garras en dos semanas? Queríamos ver sangre correr’. Señores, yo estoy lista para defenderme, siempre lo he estado y lo sé hacer con educación, pero para qué voy a agredir si no me están buscando a mí, si tú me buscas, me vas a encontrar, pero no sucedió porque ahí hay mucha gente hipócrita que chichareaban de mí a mis espaldas”, dijo Liliana.

Sin dudar, Santos le cuestionó “¿Quién es la persona más hipócrita dentro de la casa?”.

Liliana Rodríguez dio su contundente respuesta señalando a tres excompañeros de reality. “Hay unas cuantas. Osmariel es una hipócrita. ‘La Materialista’, me lo disculpan, se ganó mi respeto porque es la única que me dijo ‘mira, tú a mí me caes mal’. Me lo dijo en mi cara”, expresó.

También detalló que “El Rey (Grupero) es una espada, un traicionero, hipócrita, pobrecito”, expresó y agregó que a él “le faltan unos cuantos tornillos”.

Aunque señaló que no le molestó que le llamaran “tía” en el show, aseguró que a Paty le encantará que les llamen “las tías” y el hecho de que “el público se sintió representado y se vio ahí en nosotros”.

¿Osmel va encaminado?

A criterio de la actriz, el ‘Zar de la Belleza’ Osmel Sousa está haciendo una buena participación en el show porque los habitantes de la casa lo quieren y le tienen respeto.

“Él se da a querer en el tiempo que yo estuve ahí. Ahora él está actuando por conveniencia”, dijo. Al tiempo que subrayó que es importante mostrarse de manera natural.

Sousa hace unos días se quedó dormido y un pequeño error hizo que su peluquín se le salieran y quedara al descubierto su calvicie, cosa que a Liliana Rodríguez le parece que “no le va a gustar para nada”.

Osmel Sousa se ha ganado el corazón de muchos internautas que lo apoyan e incluso han reído y llorado con los aspectos de la vida del hacedor de mises que han visto en ‘La Casa de los Famosos’.

***

Te puede interesar:

– Osmel Sousa lloró recordando el rechazo que sintió por sus padres: “Llevé una infancia tan oprimida”

– Liliana Rodríguez pasa pésimo momento en La Mesa Caliente de Telemundo

– “El Puma” confiesa a Kerly Ruiz que sí hablaría de sus hijas pero en una bioserie