Al estilo de Chicharito, Santiago Giménez quiere levantar la Copa del Mundo en 2026

Santiago Giménez es el principal referente ofensivo de la selección de México. El Bebote es el goleador del Feyenoord de Países Bajos y tiene en su espalda la responsabilidad de comandar el ataque del conjunto azteca, selección con la que espera levantar la Copa del Mundo.

México será uno de los anfitriones del Mundial de 2026, junto a Estados Unidos y Canadá. La selección mexicana viene de una pésima participación en el Mundial de Qatar 2022. El próximo Mundial es el escenario ideal para limpiar su imagen y superar los fatídicos octavos de final.

El conjunto azteca, liderado por Jaime Lozano, espera tener una buena participación en este Mundial. Santiago Giménez sería su principal arma en ataque. Pero las aspiraciones del Bebote son mucho más ambiciosas: levantar la Copa del Mundo.

“Como dijo Chicharito, hay que imaginarnos cosas chingonas y esa frase por más que haya sido de burla, la he tenido mucho en mi cabeza, me ha dejado una gran lección… lo que me imagino es a México levantando la Copa del Mundo“, dijo el atacante nacido en Buenos Aires.

¿Cómo llegó @Santigim11 al gran momento que vive? 🔥



🧱Rompió barreras

❤️El apoyo de su familia

🙌🏻Sus sueños

✅El trabajo diario

✍🏻La frase de otro gran goleador



¡Mira la entrevista completa! 👇🏻 — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 11, 2023

La frase de Chicharito

La declaración de Santiago Giménez hace referencia a una icónica frase de Javier Hernández. Chicharito llenó de entusiasmo a los aficionados de la selección de México en el Mundial de Rusia 2018. El exjugador del Real Madrid dejó esta icónica declaración que el Bebote revivió cinco años después.

“¿Por qué no podemos ser la Grecia de la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser el Leicester de la Premier League? Imaginemos cosas chingonas, carajo“, dijo Javier Hernández en una entrevista para ESPN.

