Britney Spears se reúne en un restaurante de Nueva York con Maluma y J Balvin

Britney Spears se encuentra en Nueva York, y ha dado una gran sorpresa a todos sus fans, pues la noche del miércoles se reunió en el restaurante de sushi del club Zero Bond con Maluma y J Balvin, dos de los intérpretes más famosos de reguetón.

Un informante reveló al sitio Page Six que el encuentro fue casual: los colombianos notaron que la princesa del pop se encontraba en el lugar, le llamaron y de inmediato ésta y su equipo se acercaron a su mesa: “Todos estaban de buen humor. Britney era toda sonrisas y muy feliz de estar de regreso en Nueva York por primera vez en mucho tiempo”. Como era de esperarse, de inmediato han surgido los rumores de que podría haber una próxima colaboración musical entre los tres artistas.

En unos días saldrá a la venta The woman in me, el esperado libro de memorias de Britney Spears. Ella no dará entrevistas para promocionarlo y se dice que estará de viaje mientras se lleva a cabo el lanzamiento. En cuanto a J Balvin, estrenará su próximo álbum en enero de 2024; su amigo Maluma actualmente promociona el sencillo “Según quién”, una colaboración con Carín León.

