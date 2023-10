Christopher Uckermann de RBD se encierra en bola de cristal para liberar orca de Seaworld

El cantautor y actor Christopher Von Uckermann hizo ruido desde San Diego al apoyar la liberación de las orcas de Seaworld, específicamente de Corky, en medio de su gira de RBD. Esta es la orca que lleva más tiempo en cautiverio.

La acción de la estrella de RBD es una contribución al movimiento para eliminar a estos magníficos animales de la industria del entretenimiento. Christopher Von Uckermann se ha mostrado partidario de Corky, la orca que ha soportado sufrimientos y agonías indescriptibles.

🚨 Christopher Uckermann participou de protesto contra o Sea World. Na ação, o integrante do RBD posou preso numa bolha, representando a realidade da orca Corky, que vive presa no Sea World San Diego pic.twitter.com/sWz46h9Kwc — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) October 11, 2023

Por eso, ayer Christopher Von Uckermann realizó, junto a un gran grupo de personas, una protesta donde se metió dentro de una bola de cristal para simbolizar cómo se sienten y lo que viven estos animales.

Uckermann se ha convertido en una voz a favor de prohibir el uso de animales en el entretenimiento. El artista solicita que Corky sea liberada en un santuario costero que se está construyendo en las aguas cercanas a su casa, frente a la costa de Columbia Británica.

Christopher Uckermann envía carta a Seaworld

Durante años, la orca se ha mantenido como fuente de diversión para la gente que vive en una pequeña zona rodeada de tanques y del público en general. Ha tenido desafíos, pero ninguno de sus hijos ha vivido más de 47 días. Su embarazo más reciente terminó trágicamente cuando su hijo por nacer fue descubierto muerto en el fondo de un tanque de concreto de SeaWorld. Lamentablemente, Corky lleva casi 54 años encerrada.

Por eso, Christopher Uckermann envió en una carta a SeaWorld. Esta muestra de apoyo a Corky e insta al sector del entretenimiento y a la sociedad en general a considerar el sufrimiento que soportan estos animales mientras permanecen en cautiverio.

10 de octubre de 2023

Marc Swanson, Director General

SeaWorld Parks & Entertainment

Estimado Sr. Swanson:

Me rompió el corazón enterarme de la muerte de Lolita en el Miami Seaquarium, así que le escribo para pedirle que no permita que Corky, la orca más triste y con más tiempo en cautiverio, sufra un destino similar; y finalmente, se comprometa a brindarle lo más parecido a una vida plena en un santuario costero para que otra orca no muera en un tanque diminuto, privada de casi todo lo que es natural e importante para ella.

RBD, mi banda, está realizando una emocionante gira tras una prolongada pausa de 15 años. Para nosotros y nuestros followers, esos años parecen eternos, pero durante todo ese tiempo y más -mucho, mucho más-, Corky ha estado atrapada en una estrecha prisión de concreto sin tener la oportunidad de sumergirse profundamente, nadar libremente o tomar sus propias decisiones. En un santuario costero, podría hacer esas cosas y más; e incluso, posiblemente, escuchar a sus familiares y a su manada, de quienes fue violentamente separada hace casi 54 años.

Desde que capturaron a Corky, su vida ha sido triste y dolorosa. La usaron como máquina reproductora para crear más generaciones de animales en sufrimiento, pero perdió cada uno de sus siete bebés a las pocas semanas de nacer. En SeaWorld, ha estado confinada con compañeros de tanque incompatibles, lo que ha provocado altercados violentos e inevitables con otras orcas frustradas. Corky ha sobrevivido a privaciones y sufrimientos casi inimaginables, y nada puede cambiar ni reparar eso; pero al menos podrían brindarle un futuro mejor.

Las orcas son mamíferos marinos muy inteligentes que experimentan emociones intensas como el dolor y el amor, tal como nosotros; y no deberían estar encerradas en tanques diminutos. Ya se está construyendo un santuario costero para Corky en las aguas de su hogar, frente a la costa de la Columbia Británica. Lo aplaudiríamos en cada concierto, literalmente, si anunciara que la enviará a casa.

Gracias por su tiempo y su consideración de este importante asunto.

Atentamente,

Christopher Von Uckermann

PETA Latino aplude la acción de Christopher Uckermann

El grupo PETA Latino, que se opone a los derechos de los animales y al especismo, considera la acción de Uckermann como un paso significativo hacia un futuro libre de entretenimiento animal. “Los animales no son nuestros para usarlos como entretenimiento”, declara su lema, reflejando la idea de que toda la vida en la Tierra merece respeto y protección de los humanos.

Cada gesto, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia en la lucha por los derechos de los animales, como lo demuestra la valiente acción de Christopher Von Uckermann a favor de la liberación de Corky.

