Christopher Uckermann relata sus experiencias paranormales y que le impiden ver películas de terror

A pesar de que el mundo paranormal todavía no logra tener un sustento científico, muy pocos se salvan de ser víctimas de él. Y esta vez fue el actor y cantante de RBD, Christopher Uckermann, quien compartió su experiencia, la cual lo traumó y evitó que volviera a ver algún proyecto que tenga que ver con terror.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado en su programa de radio, donde Christopher confesó la razón por la cual no ve cine de terror. Esto después de que fue el protagonista de la serie “Diablero”, una producción original de Netflix basada en la novela “El diablo me obligó” de Francisco Haghenbeck.

En esta serie, Christopher interpreta al padre Ramiro Ventura, un sacerdote que busca la ayuda de un cazador de demonios para encontrar a una niña desaparecida. Trabajo que le trajo problemas más allá del set al cantante mexicano.

“He dejado de ver cine de terror… No la paso bien, lo sufro. Sí, sí, voy a dar algo de terror en el cine, en mi casa definitivamente no. Me pasaron cosas… Me enfermé del estómago… Hay emociones que mueves lo que aligera en el set es el humor negro, pero en realidad pues estás moviendo energías”

CHRISTOPHER UCKERMANN