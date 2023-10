Ex pareja de Dani Alves le tira con todo tras sentirse utilizada: “Para mí ha muerto”

Dinorah Santana, ex pareja y madre de los hijos de Dani Alves, le tiró con todo al futbolista brasileño tras sentirse utilizada y afirmó que para ella “Dani Alves ha muerto”.

Alves está cerca de comenzar su juicio por agresión sexual contra una mujer en una discoteca en Sutton (Barcelona). Santana revela que ella apoyó a Alves por ser el padre de sus hijos, pero que “la utilizaron hasta qué sirvió”.

“Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos...”, dijo la ex pareja del futbolista brasileño en el programa español “Cuatro el día”.

Santana también comentó que tiene mensajes y conversaciones en el que le decían que tenía que hablar sobre el caso de Dani Alves y su presunta acusación de violación en una discoteca de Barcelona.

“Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApp, era orientado a lo que tenía que decir: ‘mira, va a llegar al aeropuerto… vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto y esto”, agregó Santana.

Dinorah Santana comentó que ninguna persona la presionó para ayudar y lo hizo por su cuenta, pero ahora solo quiere que desaparezca de su vida.

“Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me han utilizado hasta cuando le he servido. Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida”, sentenció la exmujer de Alves.

Dani Alves cambia de abogado

El exfutbolista Dani Alves cambió de abogado en su causa judicial en Barcelona por violación, por la que desde el pasado mes de enero está en prisión preventiva, de forma que la doctora en Derecho Penal Inés Guardiola ha relevado a Cristóbal Martell.

Según informaron fuentes judiciales, Guardiola se ocupará a partir de ahora de la defensa del exfutbolista en la causa que tiene abierta por la agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona.

La causa judicial a Alves se encuentra en la Audiencia de Barcelona en los trámites previos al juicio, para que las partes presenten sus conclusiones provisionales.

