Rashel Díaz muestra su impactante pérdida de peso y cómo lo logró

La conductora Rashel Díaz se encuentra en una de las mejores etapas de su vida y prueba de ello son los cambios que han realizado en su vida diaria, que de acuerdo con su testimonio, han dado como resultado una mejor versión de sí misma por dentro y por fuera.

Es a través de redes sociales que la famosa se da a la tarea de compartir una mirada a dicha transformación y recientemente decidió mostrar su cambio físico al lograr perder las libras que le sobraban.

“Estamos, proteína con vegetales, eso es lo que almorzamos. Estamos haciendo ayuno. Más o menos 8 de la noche paramos de comer y no volvemos a comer hasta el otro día a las 12 PM. Mi café me lo llevo para la escuela y me lo voy tomando durante las clases”, detalló.

“Una vez salgo, antes de ir a entrenar, ya me herví dos huevos con una lasca de pavo y me lo tomo antes de entrenar y ya después como les dije, como proteína con ensalada”, añadió con respecto a sus hábitos de alimentación.

Asimismo, Rashel Díaz indicó que el cambio se ha trasladado a la manera en la que consumen productos: “Estamos comprando en un mercado donde todo es orgánico. Me quité el azúcar, a mí el dulce me encanta, no estoy comiendo azúcar, para nada, y mucha agua, hidratándome muchísimo“.

Para finalizar, la comunicadora envió un poderoso mensaje a su comunidad digital en la que los exhortó a cuidarse y poner su salud como prioridad: “Hoy te invito a que no pongas ningún tipo de excusas, y hagas lo correcto y lo que es mejor para ti”, detalló.

