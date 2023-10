Jaime Lozano no le suelta la mano a Alexis Vega

Alexis Vega sigue estando en el centro de atención del fútbol mexicano. El futbolista de 25 años es criticado por sus reincidentes indisciplinas que lo han apartado de las Chivas de Guadalajara. Jaime Lozano, seleccionador de México, respaldó al Gru en su complejo presente.

La selección mexicana enfrentará a Ghana y Alemania sin Alexis Vega. El futbolista del Rebaño Sagrado ha bajado su nivel y, por sus polémicas dentro del club, ha sido marginado y no pudo entrar en la convocatoria. Sin embargo, “Jimmy” tuvo palabras de aliento sobre él.

“De Alexis, nada, es alguien que conozco, que le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona, me ha tocado disfrutar mucho de lo que hace dentro del campo. De mi parte, apoyarlo en lo que pueda apoyar, las acciones llevan consecuencias y se toman acciones. Me parece que la información de afuera, es que algo no estaba nada bien”, dijo Lozano.

No está de más recordar que Jaime Lozano tuvo a Alexis Vega en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Jimmy” ha compartido con el futbolista de las Chivas de Guadalajara en varios módulos de concentración y de allí surge el vínculo entre ambos.

Santiago Giménez, la otra cara de la moneda

Por un lado está Alexis Vega, jugador promesa que poco a poco pierde su puesto dentro de la selección mexicana y su estatus en la Liga MX; en el otro Santiago Giménez, el principal referente mexicano en Europa y que busca atornillarse en la delantera del conjunto azteca.

“Santi vive el mejor presente de los tres, está en una liga que le hace competir fuerte, que cada fin de semana espera ver cuántos goles va a anotar, cada uno de los tres tiene los méritos para iniciar partidos, todavía en esta fecha trataremos de darle oportunidad de que los delanteros de que se muestren. En noviembre se nos viene un primer paso importante, de cara al proceso”, explicó lozano en la competencia en el ataque dentro del plantel.

