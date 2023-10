Robert De Niro advierte que la democracia “no sobrevivirá” a la reelección de Trump

Robert De Niro está emitiendo una terrible advertencia contra el país que reelija al expresidente Donald Trump, diciendo que “la democracia no sobrevivirá al regreso de un aspirante a dictador”.

“He pasado mucho tiempo estudiando a los hombres malos”, dijo el actor de “El Padrino” en una declaración leída por el exfuncionario de la administración Trump, Miles Taylor, el miércoles en la “Cumbre Stop Trump” de The New Republic en Nueva York y compartida en X, antes Twitter, por varios usuarios.

“He examinado sus características, sus gestos, la absoluta banalidad de su crueldad. Sin embargo, hay algo diferente en Donald Trump”, dijo De Niro. “Cuando lo miro, no veo a un mal hombre. Realmente. Veo uno malvado”.

“A lo largo de los años, he conocido a gánsteres aquí y allá. Este tipo intenta serlo, pero no puede lograrlo”, dijo De Niro.

“Incluso los delincuentes suelen tener un sentido del bien y del mal. Si hacen lo correcto o no es una historia diferente, pero tienen un código moral, por muy retorcido que sea”, continuó el comunicado del ganador del Premio de la Academia de 80 años.

“Donald Trump no. Es un aspirante a tipo duro. Sin moral ni ética. No hay sentido del bien o del mal. No tiene en cuenta a nadie más que a sí mismo: ni a las personas que se supone que debe liderar y proteger, ni a las personas con las que hace negocios, ni a las personas que lo siguen ciega y lealmente, ni siquiera a las personas que se consideran amigos. Siente desprecio por todos ellos”.

Al criticar la respuesta de la administración Trump a la pandemia de COVID-19 en 2020, De Niro dijo: “El hombre que se suponía debía proteger a este país lo puso en peligro debido a su imprudencia e impulsividad. Era como un padre abusivo, que gobernaba a la familia con miedo y comportamiento violento”.

Al llamar “tonto” al presidente número 45, De Niro instó a los críticos de Trump a no descartar al aspirante a la Casa Blanca en 2024.

“El mal prospera a la sombra de la burla desdeñosa, por lo que debemos tomar muy en serio el peligro de Donald Trump”, advirtió De Niro, quien dijo que no pudo asistir a la cumbre después de dar positivo por Covid.

“Esta es nuestra última oportunidad. La democracia no sobrevivirá al regreso de un aspirante a dictador y no vencerá el mal si estamos divididos”.

Pero el artista, que recibió una ovación de pie después de maldecir a Trump en el escenario de los Premios Tony de 2018, alentó a los oponentes del expresidente a no menospreciar a sus partidarios.

“Tenemos que llegar a la mitad del país que ha ignorado los peligros de Trump y, por cualquier motivo, apoya su regreso a la Casa Blanca”.

“No son estúpidos y no debemos condenarlos por tomar una decisión estúpida”, dijo De Niro.

En 2018, Trump calificó a De Niro como un “individuo con un coeficiente intelectual muy bajo” y dijo en una publicación en las redes sociales que la estrella de cine había “recibido [demasiados] muchos golpes en la cabeza por parte de boxeadores reales en las películas”.

En su declaración de esta semana, De Niro alentó a los críticos a “acercarse a los seguidores de Trump con respeto” y sin mencionar la democracia ya que “ya le han dado la espalda”.

“La democracia puede ser nuestro santo grial”, dijo, pero “hablemos del bien y del mal. Hablemos de humanidad. Hablemos de bondad, seguridad para nuestro mundo, seguridad para nuestras familias, decencia, Démosles la bienvenida”, dijo De Niro.

“No los conseguiremos todos, podemos conseguir los suficientes para poner fin a la pesadilla de Trump”.

