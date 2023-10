Donald Trump afirma ser el único presidente que puede proteger a Israel

Donald Trump, expresidente de la nación, se jacta de ser el único personaje que puede ayudar a Israel a ponerle fin al grupo terrorista Hamás y a quien lo respaldó para llevar a cabo el mortífero bombardeo que durante el fin de semana pasado provocó la muerte de centenares de israelíes.

Mediante un video publicado en la plataforma Truth Social, el neoyorquino de 77 años le recordó al mundo que durante su gestión al frente de la Casa Blanca, Israel nunca vio amenazada la seguridad de su población.

“Mantuve a Israel a salvo, recuerda eso. Mantuve a Israel a salvo. Nadie más lo hará, nadie más podrá hacerlo, y conozco a todos los jugadores”, señaló.

Fiel a su campaña destinada a regresar a la Casa Blanca a través de las elecciones presidenciales del próximo año, el republicano responsabilizó del conflicto bélico detonado en Medio Oriente al ineficiente manejo de política exterior llevado a cabo por Joe Biden.

“La total ineptitud, debilidad e incompetencia de Joe Biden ha llevado a este horrible ataque a Israel, y sólo empeorará. Sólo va a empeorar”, advirtió.

Donald Trump presume de haber mantenido a Medio Oriente en paz durante su gestión como presidente. (Alon Skuy / Getty Images)

Previamente, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, Trump se refirió a la necesidad de respaldar a Israel en su lucha para erradicar el terrorismo, pues su gobierno no estaba preparado en el momento en que fue atacado por Hamás.

“Tenemos que proteger a Israel, no hay otra opción. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? (Benjamín Netanyahu) ha resultado muy herido por lo que pasó. Él no estaba preparado e Israel no estaba preparado. Y bajo Trump, no habrían tenido que estar preparados“, subrayó.

De hecho, Antony Blinken, secretario de Estado, se encuentra en Tel Aviv, Israel, para reiterar el apoyo incondicional del gobierno estadounidense a la nación afectada.

Diversos expertos en geopolítica coinciden en señalar que el conflicto israelí deberá experimentar un largo trayecto antes de que la paz vuelva a prevalecer en Medio Oriente.

Al respecto, la intervención de Estados Unidos está dirigida a evitar que otras naciones árabes intervengan apoyando a los grupos terroristas como ha sucedido en el pasado.

