Los bombardeos de Israel en Gaza provocan que un votante mande “a volar” a Ron DeSantis

Ron DeSantis, aspirante a la candidatura republicana rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, sostuvo un intercambio de opiniones muy subido de tono con un ciudadano que lo cuestionó acerca de los bombardeos que Israel realiza en Gaza.

Mediante un video compartido por Aaron Navarro. reportero de CBS News, en la plataforma X, antes conocida como Twitter, se aprecia como un individuo, cuya identidad todavía se desconoce, cuestiona al actual gobernador de Florida sobre la muerte y presunta decapitación de palestinos realizada por miembros de las fuerzas armadas israelíes en la Franja de Gaza.

En respuesta, el republicano de 45 años de inmediato argumentó que, a diferencia de los terroristas de Hamás, las víctimas son colaterales, pues los israelíes no asesinan a bebés.

“Pero no están decapitando las cabezas de los bebés. No lo están haciendo intencionalmente”, indicó.

Asimismo, DeSantis le recordó al ciudadano que Hamás utiliza a los palestinos como escudos humanos.

“Israel hizo una advertencia: ‘Vamos a entrar en esta zona. Civiles, váyanse. Hamás les dice que no se vayan. Hamás quiere que sean escudos humanos. Ésa es su táctica, técnica y procedimiento. ¿Quién… cuántas otras fuerzas armadas dan advertencias para que se retiren antes de hacerlo? Creo que Israel es probablemente el único en el mundo que hace eso“, enfatizó.

No obstante, el ciudadano le replicó que no sirve de mucho recomendarle a la población salir de la zona de conflicto cuando no existe un lugar a donde se les brinde asilo.

Al respecto, el político de Florida exhortó a reflexionar a su interlocutor sobre la razón de los países vecinos para no aceptar ayudar a los palestinos.

“¿Por qué estos países árabes no están dispuestos a absorber a algunos de los árabes palestinos? No lo harán”, señaló.

La campaña de Ron De Santis por la candidatura republicana parece estar estancada mientras que las de algunos de sus oponentes continúa fortaleciéndose. (Scott Olson/Getty Images)

Ante dicho afirmación, el ciudadano subió la voz para hacerle saber a DeSantis que había perdido su respaldo camino a las primarias.

“Tuviste mi voto, pero ahora no lo tienes”, se le escucha decir en el video.

Cabe señalar que, desde antes del primer debate entre los aspirantes republicanos, de acuerdo con las encuestas, la campaña de Ron DeSantis ha perdido fuerza ante el abandono de varios de los millonarios que lo apoyaban a través de donaciones.

De hecho, esta semana surgieron datos donde se muestra cómo Nikki Haley está apunto de alcanzarlo en el segundo lugar en cuanto a respaldo entre los republicanos, así que resulta fundamental, no sólo mantener su base de votantes, sino incrementarla para seguir en la contienda.

