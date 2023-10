Los alimentos para bebés vendidos en California tendrán que cumplir nuevas normas estrictas sobre el plomo y otros metales pesados

Esta legislación, la primera de este tipo en la nación, podría beneficiar a los padres de todo el país.

By Kevin Loria

A partir de 2024, la mayoría de los alimentos para bebés que se vendan en California tendrán que someterse a pruebas de arsénico, cadmio, plomo y mercurio, gracias a la nueva legislación promulgada el martes por el gobernador Gavin Newsom.

“Es una gran victoria para los padres”, afirma Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports. “Les dará información vital sobre la seguridad de los alimentos que le sirven a sus bebés”.

Además, dice Ronholm, los padres de fuera de California también se beneficiarán. Esto se debe a que los fabricantes deben empezar a publicar los resultados de las pruebas en Internet en 2025, de modo que los consumidores de cualquier estado podrán ver los resultados. “Esto proporcionará una herramienta importante para que los consumidores evalúen las marcas y determinen cuáles son más eficaces a la hora de reducir los metales pesados en sus productos”, afirma.

Con el tiempo, la exposición a metales pesados en los niños pequeños puede provocar trastornos cognitivos, problemas de comportamiento y problemas cardiovasculares. Por eso, en los últimos años se ha prestado mucha atención a los niveles, a veces sorprendentemente altos, de metales pesados que se encuentran en los alimentos infantiles.

Varias organizaciones, entre ellas CR, han analizado alimentos infantiles y han descubierto que algunos contienen cantidades alarmantes de arsénico, plomo y cadmio. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha propuesto límites para determinados alimentos. Sin embargo, las pruebas más recientes de CR muestran que prácticamente no ha cambiado el riesgo general que para los niños representan los metales pesados pesados presentes en los alimentos infantiles. Cuando los científicos de CR compararon los niveles de metales pesados de los productos que analizaron en junio con los de productos similares que analizaron en 2018, encontraron algunas mejoras. Pero en algunos alimentos, los niveles de un tipo de metal pesado disminuyeron mientras que los de otros aumentaron.

La FDA tiene límites para el arsénico en los cereales de arroz para bebés y el jugo de manzana, pero no en otros alimentos. A principios de 2023, la FDA propuso nuevos límites para la cantidad de plomo permitida en determinados alimentos para bebés. Se anunciaron como parte del plan de acción de la FDA Closer to Zero (Más cerca de cero), hecho público en 2021 después de que un subcomité del Congreso publicara dos informes que mostraban los elevados niveles de ciertos metales en los alimentos infantiles y pedían a los fabricantes que analizaran los alimentos para bebés ya elaborados en busca de metales pesados, algo que ahora se exigirá al menos en California.

“Es alarmante que se hayan encontrado metales tóxicos en productos alimenticios para bebés, lo que supone un riesgo para el desarrollo cognitivo de los niños pequeños”, declaró en un comunicado Al Muratsuchi, miembro de la Asamblea estatal y promotor de la nueva ley. “California está a la cabeza del país en la protección de los consumidores, y este proyecto de ley empodera a los padres al exigir que los fabricantes de alimentos infantiles analicen rigurosamente sus productos para detectar los niveles de metales pesados y proporcionen un etiquetado claro para informar a los consumidores sobre estas medidas de seguridad.”

Según la nueva ley, a partir del 1 de enero de 2024, los fabricantes de alimentos envasados en frascos, bolsitas, tubos y cajas destinados a niños menores de 2 años (aparte de los preparados para lactantes) tendrán que analizar una vez al mes una muestra de cada producto para detectar arsénico, cadmio, plomo y mercurio. Se les exigirá que compartan los resultados con el Departamento de Salud Pública del Estado de California a petición de éste.

A partir del 1 de enero de 2025, los fabricantes de alimentos para bebés deberán publicar los resultados de las pruebas en sus sitios web. Los productos que superen cualquier límite establecido por la FDA podrán seguir vendiéndose, pero tendrán que incluir en su etiqueta enlaces a los resultados de las pruebas y a información de la FDA sobre los efectos de los metales pesados en la salud infantil.

Gerber, uno de los principales fabricantes de alimentos para bebés, declaró a CR que “la aplicación de normas estrictas y coherentes sobre metales pesados en los alimentos es buena para los bebés, los padres y nuestra industria. Gerber ya tiene algunas de las normas más estrictas del sector, y durante años hemos tomado medidas proactivas para minimizar la presencia de metales pesados naturales en los ingredientes que usamos”. Beech-Nut no respondió a una solicitud de comentarios.

“Lo último que deberían esperar encontrar los padres en la comida de los bebés son metales pesados tóxicos que pueden representar una amenaza para la salud y el bienestar de sus hijos”, afirma Ronholm. “Esta nueva ley proporcionará a los fabricantes el incentivo para reducir los niveles de metales pesados en sus productos a un nivel lo más cercano posible a cero, y por tanto será un gran paso adelante en la protección de los niños”.

Esta es la segunda ley de seguridad alimentaria que California promulga este mes. La California Food Safety Act (Ley de seguridad alimentaria de California) prohíbe el uso del colorante rojo número 3 y de otros tres aditivos nocivos en los alimentos, que se han relacionado con graves problemas de salud, como hiperactividad, daños en el sistema nervioso y un mayor riesgo de cáncer.

Nota del editor: Este artículo ha sido actualizado para incluir los comentarios de Gerber.

