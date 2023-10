Neymar y Vinícius habrían encabezado una fiesta luego del gris empate de Brasil ante Venezuela

Luego de haber empatado a un gol en casa contra Venezuela, jugadores de Brasil se habrían ido de fiesta con varias mujeres en el mismo hotel de concentración, según reportes del periodista Matheus Baldi, quien además filtró un audio a través de su cuenta en Instagram.

Los futbolistas que encabezaron la parranda brasileña habrían sido Neymar, Vinícius y Richarlison, jugadores del Al Hilal, Real Madrid y Tottenham. Tres jugadores que además fueron muy cuestionados por sus actuaciones en el partido contra La Vinotinto y que además han sido protagonistas de diversas polémicas fuera de cancha en las últimas semanas.

Los jugadores se habrían ido de fiesta con las influencers Rebeca Ribeiro, Leticia Sogiro y con Rita Lopes, por lo que al parecer no habrían sufrido mucho por el gris empate ante La Vinotinto.

Brasil buscará su reivindicación ante Uruguay en Montevideo

Cabe recordar que ahora Brasil deberá jugar ante Uruguay en Montevideo y llegará tras ver cortada ante Venezuela una racha de 15 partidos ganados en casa. Sin lugar a dudas este clásico sudamericano será el plato fuerte de la próxima jornada.

No obstante, Neymar, uno de los señalados en el juego contra Venezuela, fue protagonista de una escena en donde le lanzaron palomitas de maíz sus propios compatriotas, además recientemente dio a conocer el nacimiento de su hija a través de las redes sociales.

Vinicius Jr, Neymar y Richarlison. /Foto: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images.

Vinícius y su deuda con Brasil

En lo que respecta a Vinícius Jr. es un jugador que aún no ha concretado un partido consagratorio con la camiseta verdeamarela, y contra Venezuela no fue más que un espectador, que no pudo superar a su marcador Alexander González, un veterano jugador que milita en el Caracas FC.

Por su parte, Richarlison no vive su mejor momento en el Tottenham, equipo que se encuentra en la cima de la Premier League, además suma problemas personales, por los que confesó estaría asistiendo a consulta psiquiátrica.

Ahora Brasil, como se citó anteriormente, debe concentrarse en su encuentro contra Uruguay, aunque ahora situaciones extradeportivas circulan en los diarios de ese país, lejos de aquella magia que generaba el equipo dentro del terreno de juego.

