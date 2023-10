Suspendieron a directivo de Gallos de Querétaro por pelearse con Tiago Volpi de Toluca

La Liga MX decidió suspender al director de Gallos de Querétaro, Ángel Sosa, por participar en la pelea sobre el campo contra los jugadores del Querétaro sobre el campo el pasado fin de semana.

“Al Sr. Ángel Raúl Sosa Hernández, directivo del Club Gallos Blancos de Querétaro, una suspensión de un mes, en todos sus derechos y funciones como directivo, por cumplir a partir de que se notifique la resolución, aunado a una multa económica.

Además, la Liga MX advirtió de tomar medidas más duras sí un empleado de Querétaro participa en un conflicto similar al ocurrido ante los Diablos Rojos de Toluca.

“Finalmente, se apercibe al Club Gallos Blancos de Querétaro sobre la conducta futura de sus empleados, ya que en caso de que este tipo de situaciones vuelvan a acontecer, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas”.

Tiago Volpi, portero de Toluca, acusó al directivo de Querétaro que llegó para insultar sin él hacer nada y no entendió por qué estaba molesto.

“Cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, a decirme cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que faltaba al respeto a la playera del Querétaro”, declaró Volpi.

Tiago Volpi reveló la razón de su enojo al finalizar el partido entre el Toluca y Querétaro.



Volpi anotó el segundo gol como portero a través de la vía penal. Esto molestó a los jugadores y directivos de los Gallos por pensar que era como un insulto. Toluca se terminó llevando la victoria 3-1 y metiéndose en el quinto lugar de la tabla general.

El guardameta de los Diablos Rojos señaló que nunca haría nada para faltar el respeto de los Gallos puesto que fue el primer equipo que le dio una oportunidad como futbolista en primera división.

“Si hay una cosa que jamás haría es faltarle el respeto a Querétaro, es una institución que me ha dado todo, que hizo que todos ustedes me conocieran. Fue por Querétaro que vine, en Querétaro hice una linda parte de mi carrera, jamás voy a menospreciar o hacer algo con el Querétaro”, explicó.

“Creo que se molestó porque hice el gol al final, no voy a dejar de patear un penal, más cuando soy el cobrador oficial, porque es mi ex equipo. No tiene lógica y será una falta de respeto a la afición del Toluca”, comentó.

