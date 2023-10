Jorge Sánchez se siente señalado por la afición mexicana

La selección mexicana es uno de los conjuntos de mayor prestigio de Concacaf. Las exigencias sobre la plantilla de Jaime Lozano es permanente y los propios jugadores sienten esa presión. Jorge Sánchez, lateral del Porto, considera que es uno de los jugadores más criticados por los aficionados aztecas.

Jorge Sánchez se fue del Ajax de Ámsterdam para recuperar su nivel. El exdefensor de las Águilas del América era muy cuestionado en Países Bajos. Esta misma presión la tiene en El Tri, lugar en el que se siente como uno de los jugadores más castigados por parte de los aficionados.

“Soy, yo creo, de los más criticados en la selección mexicana en este tiempo. Yo no tengo nada en contra de la gente, de lo que me digan. Cada quien ve el fútbol a su manera...entiendo perfectamente eso“, explicó Sánchez en unas declaraciones difundidas por la entidad federativa.

El joven defensor del fútbol portugués admitió que estas críticas le han afectado durante el desarrollo de su carrera. En la era de las redes sociales, es muy fácil sentirse atosigado por un mar de cuestionamientos. Sánchez admitió cómo le afectaba. “Me dolía. Me empecé a creer todo lo que me decían y es cuando te afecta”, reveló.

Jorge Sánchez contra las adversidades

A pesar de los silbidos y críticas de aficionados, Jorge Sánchez reveló que con el pasar del tiempo se fue blindando de los detractores. Este es un factor esencial en el crecimiento personal de un futbolista para sobrellevar la presión en cada partido.

“Gracias a Dios he ganado muchos títulos, pero me pasó algo en América que me dejó marcado y que fue difícil asumir ¿sabes? y desde ese momento mi carácter se forjó un poquito más fuerte“, explicó.

🧠 Mentalidad fuerte.

😤 Caracter forjado.



Los aprendizajes de Jorge Sánchez que lo han llevado hasta Europa. 👊🏻



Entrevista completa. 👇🏻 #VamosTodos — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 13, 2023

Jorge Sánchez solo ha jugado dos partidos en la temporada. El mexicano espera adaptarse a su nuevo club. El exdefensor de las Águilas del América tiene 36 partidos jugados con la selección mexicana y espera atornillarse en el lateral de El Tri.

