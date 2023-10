Ximena Duque se aventuró con un nuevo look perfecto para el otoño

Con mirada coqueta y una sonrisa en el rostro, así es como la actriz Ximena Duque mostró ante sus seguidores de Instagram el nuevo look con el que decidió aventurarse para esta temporada de otoño. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

La histrionisa que ha participado en melodramas como “Dueños del paraíso” y “Quién es quién” se dejó ver enfundada en un blazer azul bebé que combinó con su mirada ojiazul. La sorpresa dentro del breve audiovisual fue el nuevo corte que rockea.

Se trata de un corte long bob que enmarcó sus facciones y cuya tonalidad rubia platinada complementó el subtono dorado de su piel.

Ximena Duque vía Instagram stories pic.twitter.com/gAYzdUsozM — Miss News (@MissNews5) October 14, 2023

La colombiana se mostró más que contenta con esta nueva versión de sí misma y recordó a sus fanáticos que es importante hacer cambios en su apariencia de vez en cuando, pues estos traen consigo una nueva perspectiva de sí mismos.

“Así soy yo, atrevida, arriesgada, me gusta alocarme y me gustan los cambios. Me gusta mostrarle también a ustedes que los cambios son nuevos”, dejó saber por medio de su audiovisual.

Para finalizar, Ximena Duque reiteró que para ella representa una oportunidad de reinventarse y dar a conocer una nueva faceta de sí misma.

“Que se vaya la energía vieja y que venga una nueva. Me siento feliz, súper contenta con este cambio y pienso que es la oportunidad perfecta de mostrarles cómo crece mi cabello, aunque creo… hay una posibilidad de que me quede así“, adelantó.

