Edson Álvarez afirma que no tiene presión en la Premier League: “Trato de no poner eso en mi mente”

Edson Álvarez llegó esta temporada al West Ham como uno de los fichajes en el medio campo para sustituir a Declan Rice, quien se marchó al Arsenal por más de 100 millones de dólares.

Para el futbolista mexicano no es la primera vez que llega a un club para sustituir a una estrella del equipo. Cuando salió del América y llegó al Ajax de la Eredivisie le pasó una situación similar.

“¿Siento presión? No, realmente no. En mi primera vez en el Ajax, tuve que reemplazar a Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong, pero nunca me presioné a mí mismo”, dijo Álvarez.

Álvarez llegó esta temporada por más de 30 millones de dólares a la Premier League donde ha destacado por su aporte en el medio campo. El equipo del mexicano marcha en el séptimo puesto y también está disputando la UEFA Europa League.

“Soy un jugador diferente. Aporto lo que puedo aportar: mi espíritu, mi lucha, todo. Créanme, no trato de poner eso en mi mente, solo quiero mostrarle a la gente mi calidad y mi habilidad”, expresó el jugador mexicano de 25 años de edad.

Este año ha disputado 7 partidos en la primera división de Inglaterra. Aún no ha marcado su primer gol aunque sí ha recibido elogios por su rol defensivo en el mediocampo y su toque con el pie.

El West Ham es un club que aspira a meterse en puestos de Europa y llegar lejos en la UEFA Europa League.

En el comienzo del torneo europeo sumaron 6 puntos de 6 posibles con victorias ante el Friburgo y el FK TSC. Los Hammers vienen de conseguir la UEFA Conference League en la temporada pasada.

“En este momento estamos haciendo cosas buenas en la Premier League y queremos seguir adelante y luchar por los seis primeros puestos”, añadió el centrocampista.

“Estamos en un buen momento, tenemos muy buenos jugadores y el equipo también está muy unido.

“Estamos trabajando para eso. Los muchachos en el pasado ya demostraron que podían ganar la Europa Conference League, así que ¿por qué no? Si podemos seguir haciendo lo que hacemos, entonces, por supuesto”, finalizó el mexicano.

