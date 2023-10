Enviado especial de EE.UU. coordinará la llegada de la ayuda humanitaria a Gaza

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este domingo el nombramiento de David Satterfield como enviado especial para Asuntos Humanitarios de Medio Oriente, donde se encargará de coordinar la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, señaló que el veterano diplomático llegará a la región el lunes para comenzar de inmediato su labor. Esto mientras continúan las negociaciones para permitir el paso de ayuda humanitaria a Gaza a través del paso de Rafah, bajo control de Egipto.

Según señaló hoy en un comunicado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el embajador Satterfield “se concentrará en garantizar que la asistencia vital pueda llegar a las personas vulnerables en todo Medio Oriente”.

Esto incluye “la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia para el pueblo palestino, particularmente en Gaza”, en coordinación con la ONU, Egipto, Jordania e Israel, entre otros.

“El Enviado Especial Satterfield liderará la diplomacia estadounidense para abordar urgentemente la crisis humanitaria en Gaza, incluido el trabajo para facilitar la prestación de asistencia vital a las personas más vulnerables y promover la seguridad de los civiles, en coordinación con las Naciones Unidas y los socios estadounidenses”, señaló parte de un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

El flamante Enviado Especial de Estados Unidos para Asuntos Humanitarios de Medio Oriente cuenta con una dilatada experiencia, que incluye su mediación en “algunos de los conflictos más desafiantes del mundo”, recalcó Sullivan.

También agregó que el exembajador será clave en la prioridad de la Administración del presidente, Joe Biden, de abordar los problemas humanitarios en la región.

“Su papel se basa en el compromiso de larga data de Estados Unidos de apoyar la paz y la estabilidad en la región”, agregó el comunicado.

El nombramiento se da a conocer el mismo día en que Blinken sostuvo una “muy buena conversación”, según dijo, con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, en la que abordaron la apertura del paso de Rafah, el único que no está bajo control de Israel, para la salida de ciudadanos extranjeros y palestinos con doble nacionalidad, incluidos estadounidenses, y sus familiares desde Gaza.

El Cairo condiciona el desbloqueo del paso fronterizo a que se permita primero el acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, bajo asedio israelí desde el ataque sorpresa cometido por el grupo islamista Hamás el pasado sábado.

Sullivan también confirmó este domingo durante una entrevista en televisión que ningún ciudadano estadounidense ha logrado salir todavía de la Franja de Gaza.

“De momento, no hemos podido pasar a ningún ciudadano estadounidense a través del paso fronterizo y no sé de nadie que sea capaz de salir por ahora, aunque no puedo confirmarlo del todo porque es una situación dinámica”, dijo Sullivan en un programa de la cadena NBC.

Cuando se le preguntó si algún ciudadano estadounidense había sido asesinado dentro de Gaza, Sullivan dijo que la administración no puede ofrecer confirmación en este momento, pero que está trabajando “las veinticuatro horas del día” para ayudar a los estadounidenses a salir de Gaza de manera segura.

“Estamos trabajando activamente para determinar el destino de los estadounidenses en Gaza, tanto de los que están como rehenes. Y también estamos trabajando activamente para tratar de ayudar a los ciudadanos estadounidenses que quieren salir de Gaza a tener un paso seguro a través del cruce fronterizo con Egipto. Ha sido difícil ejecutar esa operación para facilitar su salida”, manifestó.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer hoy por las autoridades palestinas, unas 2.600 personas han muerto desde que comenzaron los ataques de Israel en la Franja de Gaza y otras 9.200 han resultado heridas.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Biden destacó que aliviar la crisis humanitaria en Gaza es una prioridad de EE.UU.

– Mujeres y niños mueren en un ataque a un convoy de palestinos que huía del norte de Gaza

– Israel reporta la muerte del máximo comandante de las operaciones aéreas de Hamás durante bombardeo