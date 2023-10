Asesor de Seguridad Nacional confirmó que ningún estadounidense ha logrado salir de Gaza

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, confirmó este domingo durante una entrevista en televisión que ningún ciudadano estadounidense ha logrado salir todavía de la Franja de Gaza.

“De momento, no hemos podido pasar a ningún ciudadano estadounidense a través del paso fronterizo y no sé de nadie que sea capaz de salir por ahora, aunque no puedo confirmarlo del todo porque es una situación dinámica”, dijo Sullivan en un programa de la cadena NBC.

Cuando se le preguntó si algún ciudadano estadounidense había sido asesinado dentro de Gaza, Sullivan dijo que la administración no puede ofrecer confirmación en este momento, pero que está trabajando “las veinticuatro horas del día” para ayudar a los estadounidenses a salir de Gaza de manera segura.

“Estamos trabajando activamente para determinar el destino de los estadounidenses en Gaza, tanto de los que están como rehenes. Y también estamos trabajando activamente para tratar de ayudar a los ciudadanos estadounidenses que quieren salir de Gaza a tener un paso seguro a través del cruce fronterizo con Egipto. Ha sido difícil ejecutar esa operación para facilitar su salida”, manifestó.

La máxima prioridad del presidente Joe Biden es garantizar el regreso seguro de los “estadounidenses mantenidos como rehenes por el brutal y cruel grupo terrorista Hamás“, añadió Sullivan.

Rafah es la única salida de la Franja de Gaza que no está controlada por Israel. Crédito: SAID KHATIB | AFP / Getty Images

Las declaraciones del asesor se producen después de que el sábado se atascara un plan de Washington para sacar a los ciudadanos con nacionalidad estadounidense del territorio, asediado por Israel, por el paso fronterizo de Rafah, que controla Egipto, ante las peticiones de El Cairo para que se permita primero el acceso de ayuda humanitaria.

Como resultado, un número indeterminado de ciudadanos extranjeros se quedó esperando durante varias horas en el paso fronterizo con la esperanza de cruzar, pero sin obtener respuesta alguna de las autoridades egipcias, de acuerdo a testimonios citados por la televisión egipcia Al Qahera News.

Rafah es la única salida de la Franja de Gaza que no está controlada por Israel y la única vía para la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

La decisión de Egipto de bloquear por ahora la salida de extranjeros y palestinos con doble nacionalidad responde al temor que existe sobre un éxodo masivo, lo que podría derivar en escenas similares a las que se vivieron en la guerra de Gaza de 2009, que duró tres semanas y llevó a muchos ciudadanos palestinos a tratar de asaltar la frontera en busca de refugio.

Mientras tanto, el Ejército de Israel parece estar preparándose para una invasión terrestre y ha solicitado a los 1,1 millones de palestinos que viven en el norte de la Franja de Gaza que se trasladen hacia el sur, un ultimátum que ha sido condenado con fuerza por la comunidad árabe y por la ONU.

Más de 2.300 personas han muerto en Gaza y 9.000 han resultado heridas. Crédito: YAHYA HASSOUNA | AFP / Getty Images

El brutal ataque de Hamás ha provocado una guerra total con Israel, que ha seguido atacando la Franja de Gaza con ataques aéreos. Gaza está experimentando una crisis humanitaria mientras cientos de miles de palestinos desplazados huyen hacia el sur en medio de los ataques aéreos del ejército israelí.

Más de 2.300 personas han muerto en Gaza y 9.000 han resultado heridas. En Israel, 1.400 personas han muerto y 3.500 han resultado heridas. Según el Departamento de Estado, también murieron 29 estadounidenses y 15 siguen desaparecidos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció el despliegue de un segundo grupo de portaaviones en el Mediterráneo en medio de una escalada de tensión en la Franja de Gaza y señales de que las Fuerzas Armadas israelíes se preparan para una posible invasión terrestre del enclave palestino.

Los buques de guerra de Estados Unidos no tienen la intención de participar en las operaciones militares de Israel, pero su presencia busca enviar un mensaje de disuasión a Irán y a grupos como el chiíta libanés Hezbolá, con el objetivo de evitar que aprovechen la situación para atacar al Estado judío.

Con información de EFE

