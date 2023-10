¿La llevó al altar? Michelle Salas en su boda vivió un emotivo momento junto a su padre, Luis Miguel

Uno de los eventos más esperados de este año por los seguidores de la farándula mexicana era la boda de Michelle Salas, hija de los cantantes Stephanie Salas y Luis Miguel. Especialmente porque la asistencia del progenitor era todo un enigma.

Durante este fin de semana la modelo mexicana y el empresario venezolano Danilo Díaz se dijeron ‘sí, acepto’ en una ceremonia eclesiástica en La Toscana, Italia. Evento al que el ‘Sol de México’ fue visto llegando.

Luego de posponer una presentación prevista para este fin de semana en Miami, Florida, en intérprete de ‘La Incondicional’ voló de Estados Unidos a Italia, para estar junto a su hija mayor. La cámara de una fan del cantante logró captar la llegada del artista en helicóptero a la finca privada donde se realizó la unión matrimonial y las imágenes circulan por las redes sociales.

Algunos aseguran que el cantante llegó de traje negro y estuvo acompañado por su novia Paloma Cuevas, se habrían sentado en la mesa de los novios, junto a los recién casados, la madre de la influencer y los padres del novio.

¿La entregó en el altar?

Las tradiciones en diversas religiones dicen que el padre es quien lleva a la novia al altar para contraer matrimonio, pero en este caso, la relación de ‘Mich’ y ‘LuisMi’ estuvo distanciada por años, hasta que recientemente a ella se le vio en un concierto de él, siendo esa la señal de una “reconciliación.

Hace unas semanas, Stephanie Salas había dicho al programa mexicano ‘Hoy’, que ella sería la encargada de entregar a su hija. “Estoy contenta, estoy nerviosa también no sé, me voy a desmayar o algo, hay veces que tengo esos sentimientos de cómo se le hace para entrar a dejar un hijo al altar, no es nada fácil, pero estoy muy contenta”, dijo en ese momento.

Tras la boda han salido varias versiones, una dice que él sí la entregó a su ahora esposo y otra que no, pero que sí hubo un momento muy especial entre padre e hija en la ceremonia.

La revista ‘Quién’ en su edición por internet aseguró el sábado que Luis Miguel llevó a la bisnieta de Silvia Pinal de su brazo hasta el altar.

“En exclusiva confirmamos que Luis Miguel entregó a Michelle Salas en el altar y estuvo con Paloma (Cuevas, su novia) sentado en la mesa con su hija, Danilo y Stephanie (Salas)”, publicó la revista.

Supuestamente, la madre y el padre de Miguel la acompañaron en su caminar hasta llegar al novio para efectuar los actos nupciales.

“Caminó junto a su hija en la primera parte del recorrido rumbo al altar, después tocó el turno a Luis Miguel, quien tomó la estafeta y la llevó y entregó a Danilo Díaz Granados”, reportó la revista mexicana.

En el programa español ‘Fiesta de Telecinco’ hubo una versión distinta, una periodista dijo que, aunque supuestamente él no la entregó, sí tuvieron unas miradas y palabras muy especiales en un momento antes de comenzar la ceremonia.

“Justo antes de subir al altar, se han mirado, se han dedicado unas palabras… han vivido un momento muy íntimo y que yo creo que ha sido muy emocionante para los dos. Han estado charlando antes de reencontrarse con su pareja”, dijo la periodista.

