Qué comer durante un corte de energía

Consulta las opciones de comidas sin cocción y los consejos de seguridad alimentaria de CR

Los frijoles y las verduras enlatadas son alimentos que están cocidos, por lo que puedes comerlos directamente de la lata.

By Trisha Calvo

Cuando una tormenta provoca un apagón prolongado, preparar comidas nutritivas puede ser un desafío. (La mantequilla de maní y la mermelada pueden cansar después de un tiempo). Además, te surge la duda de cuánto tiempo durarán los alimentos en el refrigerador y el congelador y si serán seguros para comer. Los expertos en alimentos de Consumer Reports comparten algunos consejos para mantener los alimentos seguros y comer de manera adecuada.

8 comidas fáciles de preparar sin cocinar

Cuando se predice una tormenta, mira primero qué sobras tienes en casa y planea cómo usarlas. O prueba también estas formas interesantes y saludables de combinar los alimentos que tengas a mano, sin necesidad de electricidad.

Avena: Mezcla los copos de avena con agua y déjalos reposar durante la noche en la encimera de la cocina. Por la mañana, añade mantequilla de maní, pasas u otros frutos secos y un poco de canela.

Gazpacho en trozos: Combina una lata de tomates cortados en cubitos con su jugo, la cebolla picada, el pepino picado, un poco de salsa Tabasco o pimienta de cayena y una pizca de sal y pimienta. Adicionalmente puedes añadir pimientos rojos o verdes picados si los tienes. Rocía con aceite de oliva y cubre con perejil fresco o cilantro. Para que este sea un plato más sustancioso, agrega una lata de garbanzos (escurridos).

Ensalada de maíz: Mezcla el maíz enlatado escurrido con las verduras picadas que tengas a mano (tomates, pimientos y cebollas, por ejemplo). Añade frijoles negros enlatados escurridos si lo deseas. Agrega un aderezo hecho con una parte de vinagre de sidra de manzana y una parte de aceite de oliva, albahaca fresca o seca y un poco de sal y pimienta.

Ensalada de manzana y frijoles blancos: Combina una lata de frijoles blancos (escurridos) con aceite de oliva y vinagre de sidra de manzana o jugo de limón. Agrega trozos de manzana, tomillo seco, nueces (u otro fruto seco) y un poco de sal y pimienta, y mezcla suavemente. Si tienes apio o cebolletas, puedes picarlos y echarlos también cuando agregues las manzanas.

Tacos de salmón o atún con aguacate: Junta trozos de salmón o atún enlatados con aguacate en cubitos, tomate picado y pepino. Mezcla con un aderezo de jugo de limón o vinagre blanco, aceite de oliva y sal y pimienta. Rellénalo en tacos o tortillas, o cómetelo tal como está.

Sándwich de garbanzos o frijoles blancos triturados: Escurre los garbanzos o frijoles blancos enlatados, rocíalos con aceite de oliva y aplástalos en trozos grandes con un tenedor. Agrega un poco de ajo en polvo, orégano seco (o perejil, menta o albahaca) y sal y pimienta. Sírvelos sobre pan o con galletas integrales.

Ensalada de frijoles: Combina los frijoles enlatados escurridos con tomates picados, espinacas y cebollas picadas. Mezcla con un aderezo hecho con vinagre balsámico batido, mostaza de Dijon, aceite de oliva, miel y una pizca de sal y pimienta. Añade atún o salmón enlatado si lo deseas.

Zanahorias y garbanzos: Ralla las zanahorias y mézclalas con garbanzos escurridos enlatados, pasas, frutos secos y un poco de canela. Agrega jugo de naranja, jugo de limón o vinagre y aceite de oliva.

¿Cuánto tiempo pueden durar los alimentos durante un corte de energía?

“La comida en tu refrigerador y congelador no se echa a perder inmediatamente”, dice Sana Mujahid, PhD, y gerente de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en CR.

Si mantienes la puerta del refrigerador cerrada, tendrás una temperatura segura (por debajo de 40°F) durante aproximadamente 4 horas, según declara el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de Estados Unidos (FSIS, por sus siglas en inglés). (Usa un termómetro de refrigerador para estar seguro). Un congelador lleno permanecerá frío durante 48 horas, o 24 horas si está medio lleno. “Para ocupar por completo un congelador, llena los recipientes con agua y congélalos”, dice Mujahid. Es mejor mantener las puertas del refrigerador y del congelador cerradas el mayor tiempo posible para que la comida se mantenga fría.

El pan, la mantequilla, las frutas y verduras frescas, la gelatina y los quesos duros (como el queso cheddar) se mantendrán a temperatura ambiente, por lo que si los tienes en la nevera, no temas comerlos incluso si hace más de 4 horas que no hay electricidad. (Para obtener información sobre otros alimentos, consulta la lista que ha compilado el FSIS).

Las manzanas, los aguacates, las frutas cítricas, las zanahorias, el apio, los pepinos, las uvas, las judías verdes, los pimientos, los guisantes y los tomates son alimentos frescos que se pueden comer crudos y estarán buenos durante días sin estar refrigerados, así que considera comprar algunos de estos con anticipación a una tormenta.

“Si no hay electricidad durante un tiempo, estos alimentos pueden ayudarte y también son fuentes saludables de fibra, por lo que facilitarán que tu cuerpo funcione sin problemas”, declara Amy Keating, dietista registrada y nutricionista de CR.

Alimentos para abastecerse durante un corte de energía

Compra alimentos básicos cuando el clima aún esté despejado para tenerlos a mano durante la temporada de tormentas.

“Hazte con unidades adicionales de productos no perecederos que usas regularmente cuando realizas tus compras habituales”, agrega Keating. De esa forma, no tendrás que correr a la tienda justo antes de una tormenta. Rota los artículos de vez en cuando para que tu stock esté fresco. Las mejores opciones incluyen frijoles enlatados bajos en sodio, verduras, frutas (envasadas en jugo de frutas), cereales para el desayuno, mantequilla de maní, bolsas de cereales integrales completamente cocinados, nueces, galletas integrales, barras de refrigerio y leche no perecedera o leche vegetal (del tipo que se vende en cajas asépticas en el pasillo del supermercado).

“No olvides que también necesitarás un abrelatas manual si se corta la electricidad”, finaliza Keating.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.