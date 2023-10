Netflix publica las primeras imágenes de la última temporada de ‘The Crown’

Este lunes 16 de septiembre Netflix estrena la primera parte de la sexta y última temporada de la serie ‘The Crown’, por lo que han sido compartidas las primeras imágenes de los cuatro episodios que mostraran la evolución de la relación amorosa entre la princesa Diana y Dodi Fayed antes del fatídico viaje en coche por París que acabó con la vida de ambos.

Elizabeth Debicki, actriz que interpreta a la princesa Diana dijo en unas declaraciones: “Creo que es un reto realmente único como actriz retratar esos días. Realmente confié en el plan emocional de Peter que creó para que lo siguiéramos. Es su interpretación y creo que tenía sentido emocional para mí, así que me aferré a eso. Porque, obviamente, es devastador y está cargado, y nunca podremos saberlo”.

Una de las imágenes que publicaron es una que recrea unas vacaciones de Diana junto a sus hijos, los príncipes William y Harry por el Sur de Francia.

Escena que recrea un momento entre la princesa Diana y sus dos hijos, los príncipes William y Harry, en la serie ‘The Crown’ Crédito: Neftlix.

Imelda Staunton quien ha hecho el papel de la reina Isabel II habló de su convivencia con el personaje y aseguró sentirse “cómoda”.

“He estado viviendo con ella durante mucho tiempo, así que, si acaso, me sentí más cómoda esta vez. Me encanta su quietud y su capacidad para no dejarse llevar por todo lo que debió suceder constantemente a su alrededor durante toda su vida”, comentó.

Imelda Staunto como la reina Isabel II en la sexta temporada de ‘The Crown’. Crédito: Netflix.

Dominic West dijo sobre su personaje como el príncipe Carlos: “Creo que tiene una verdadera tristeza y una verdadera compasión, y lo que es genial de The Crown es que ves a estas figuras públicas en privado. Sospecho que en privado es bastante emotivo, al menos así es como lo interpreté yo… Creo que, con suerte, lo que sale es compasivo, pero relativamente equilibrado”.

Actor que interpretan al rey Carlos III y a los príncipes William y Harry. Créditos: Netflix.

“Hablé con mucha gente que lo ha conocido, porque ha conocido a mucha gente, probablemente a más que nadie excepto la reina y el príncipe Felipe. Casi todo el mundo tiene cosas extremadamente cálidas y amables que decir de él”, detalló el actor.

Por su parte, Salim Dawnrado de se siente honrado por interpretar a Mohamed Al Fayed, padre del último amor de Diana: “Adoro a este personaje. Lo amo tanto y disfruto interpretándolo porque lo amo. En esta gran serie, es tan humano y tan colorido. A veces es duro, muy duro, divertido, como un niño. Con su hijo a veces es muy duro, pero tiene mucho amor por su hijo y la audiencia lo verá y sentirá exactamente de lo que estoy hablando”.

Khalid Abdalla es en esta última Dodi Fayed. “Ha sido el honor” de MI vida ser parte de este proyecto, ser parte de The Crown, e interpretar a Dodi”, dijo el actor.

Actores interpretando a Dodi Fayed y la princesa Diana en la sexta temporada de ‘The Crown’. Créditos: Netflix.

La última temporada de ‘The Crown’ contará con dos partes, la primera que se estrena este lunes 16 de octubre y la segunda el 14 de diciembre de este 2023.

