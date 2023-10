Secretario Miguel Cardona: “Debemos apoyar a nuestros latinos, porque… van a servir como líderes”

La educación es la principal arma que tienen los hispanos o latinos para desarrollarse en los Estados Unidos y ocupar posiciones de liderazgo, por ello se debe invertir más en esa área, consideró el secretario de Educación, Miguel Cardona.

Con motivo del Mes de la Herencia Hispana, el secretario otorgó una entrevista donde destaca las políticas y programas impulsados por el gobierno del presidente Joe Biden, pero también los retos que enfrenta en el Congreso y la necesidad de que las poblaciones aprovechen las oportunidades ofrecidas.

“Estamos todos nosotros trabajando juntos para elevar las expectativas y los servicios para los latinos”, dijo Cardona. “El presidente [Biden] y la vicepresidente [Kamala Harris] también están enfocados en dándole más apoyo para ayudar a los latinos, porque estamos creciendo aquí en este país y el futuro de este país depende también de cómo nosotros podemos apoyar a nuestros latinos, porque sabemos que ellos también van a servir como líderes en el futuro”.

Cardona no endulza sus palabras al reconocer que se deben “elevar las expectativas” de los latinos desde la educación, por ello la Administración Biden busca ofrecer mayores opciones a una población que sigue creciendo en Estados Unidos.

“Estamos creciendo en número y tenemos la inteligencia, la capacidad de seguir adelante, el sistema no siempre está ahí para darle las oportunidades para todo el mundo”, reconoció. “Como secretario de Educación, para mí es importante tener fondos para que los estudiantes puedan seguir adelante”.

Destacó que la Administración Biden ha aumentado el monto de algunas becas, como a $8,000 dólares anuales para estudiantes que califican, además de reducir el monto de pago de créditos estudiantiles, para evitar que sean una carga mes con mes.

“Estamos bajando el costo de colegios y los préstamos que uno tiene que pagar bajando por mitad en muchos casos, los préstamos, lo que uno debe [pagar] mensual; queremos invertir en universidades que sirvan a los estudiantes hispanos”, dijo.

Agregó que se han destinado más de $11,000 millones de dólares para universidades que atienden a poblaciones latinas.

“Sabemos que el futuro incluye latinos y tenemos que invertir en la educación para la educación de los latinos en este país”, expresó.

La educación bilingüe es clave

En varias ocasiones, incluidas entrevistas anteriores con este periodista, el secretario Cardona ha destacado que la educación bilingüe es esencial para que los latinos tengan un mejor desarrollo en Estados Unidos.

“Los niños que entran a la escuela que saben español, pero no entienden el inglés todavía, los hacen sentir como que […] les falta algo, como que si tienen un problema. Yo digo ser bilingüe es un súper poder y para mí, yo quiero que todos los estudiantes en los Estados Unidos aprendan otro idioma”, destacó.

Agregó que para quienes migran de otro país a EE.UU. y hablan español, el hecho de aprender inglés no significa alejarse de sus raíces.

“Los latinos que vienen a este país de otro país, ya saben otro idioma, ya saben español, tienen que aprender el inglés, pero no olvidarse del español, ni de su cultura”, acotó. “Para mí cuando, yo nací en Connecticut, me críe aquí, pero los padres míos me enseñaron la cultura puertorriqueña, la cultura latina y para mí yo creo que esa es parte de la razón que estoy aquí hoy, como secretario […]. Para mí, ser bicultural me ayudó bastante, entender los valores de la cultura mía me ayudó [a] ser seguro de mí mismo, para seguir adelante”.

El Pew Research Center publicó el 3 de octubre del 2023 que los latinos nacidos en Estados Unidos tienen más educación formal que los inmigrantes hispanos, lo cual es posible con un perfil bilingüe.

Se estima que el 56% de los hispanos nacidos en Estados Unidos de 25 años o más tienen al menos alguna experiencia universitaria, en comparación con solo el 31% de quienes nacieron en otro país y viven en EE.UU.

También destaca que a pesar de un avance en el nivel educativo entre la población latina, todavía se encuentra lejos de la media nacional

En 2021, por ejemplo, casi 2.5 millones de latinos tenían títulos avanzados, como maestrías o doctorados, eso es el 8% de todos los titulares de títulos avanzados en los EE.UU., menos de la mitad del 19% entre la población general.

Los republicanos en contra

El secretario Cardona lamentó que los republicanos, desde distintos frentes, incluyendo el Congreso, desafíen los programas educativos del presidente Biden, como el perdón de la deuda estudiantil, y mayores fondos en educación.

El plan de cancelación de deuda para millones de estadounidenses, incluida casi la mitad de los latinos, fue suspendido por la Corte Suprema, luego de un proceso judicial liderado por seis estados gobernados por republicanos: Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur.

Según Education Data Initiative, casi 7 de cada 10 (67%) estudiantes latinos prestatarios tienen deuda educativa, lo cual ha afectado sus finanzas, ya que el 33 por ciento dijo que pospuso el matrimonio y el 37 por ciento pospuso tener hijos.

“El plan que puso el presidente el año pasado, iba a cancelar la deuda de la mitad de los latinos en este país, imagínate eso, la mitad de los latinos iban a tener su deuda estudiantil cancelada 100 por ciento”, recordó Cardona. “Muchas veces los latinos tienen deuda estudiantil y tienen deudas de casa, no tienen, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos no tienen […] la familia que tienen mucho dinero por generaciones, muchos de los latinos aquí son la primera persona en su familia que puede asistir a la universidad como yo”.

Agregó que dicho problema iba a ser enfrentado con el perdón de la deuda estudiantil, pero no logró avanzar, además de que los costos universitarios también aumentan.

“El problema es que los costos de la universidad están subiendo, nosotros queremos ayudar con la deuda, pero también asegurar que el colegio no sea algo donde siguen subiendo los precios y los estudiantes se gradúan sin tener el ingreso de poder pagar la deuda, estamos trabajando en eso también”, reconoció Cardona.

Los republicanos también buscan impactar otros programas educativos con la reducción presupuestal, calificada como la más extrema desde el gobierno del presidente Hebert Hoover, advirtió el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), al señalar que los recortes afectarían programas K-12.

“Desafortunadamente, el Partido Republicano [en la Cámara] no está de acuerdo, [los republicanos] no se llevan ellos mismos, no se llevan, y ahora nosotros estamos esperando que ellos tengan un acuerdo para poder dar el dinero que se requiere en las escuelas, salud médica, los servicios que necesitan nuestros militares”, dijo Cardona.

