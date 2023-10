Si eres de estos 4 signos zodiacales, necesitas un descanso el resto de octubre

Si tu signo del zodiaco es Géminis, Leo, Sagitario o Capricornio, la astrología tiene un sabio consejo para ti: concédete un momento a solas y descansa el resto de octubre.

Desde luego no significa dejarlo todo para hibernar en la comodidad de tu habitación. ¿A qué se refiere?

La vida puede convertirse en un acto de malabarismo interminable con numerosas responsabilidades, quehaceres y expectativas de los demás.

La presión de estar constantemente presente y disponible puede resultar asfixiante. Es esencial reconocer cuándo necesitas algo de espacio para recargarte y centrarte, incluso si eso significa alejarte de las exigencias de la vida cotidiana.

Y para estos 4 signos del zodiaco la carga puede que sea muy pesada y ahora mismo deben liberarla para cerrar con más entusiasmo el 2023.

Géminis, Libra, Sagitario y Capricornio necesitan liberarse. Crédito: Shutterstock

Géminis: elige tus próximos planes

Géminis eres conocido por tu vida social activa y tu adaptabilidad, pero incluso necesitas un descanso. La gran cantidad de eventos de Halloween pueden hacer que te sientas agotado.

Es perfectamente aceptable dar un paso atrás y priorizar tu bienestar. Si decides saltarte un evento o cambiar tus planes, tus verdaderos amigos entenderán y respetarán tu necesidad de espacio.

No te preocupes por decepcionar a los demás, ya que no vale la pena preocuparse por cualquiera que no pueda empatizar con tu necesidad de soledad.

Leo: libera emociones reprimidas

Leo, a menudo llevas tus cargas en silencio y pones cara de valiente incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Si bien tu resiliencia es admirable, reprimir tus sentimientos puede afectar tu bienestar mental y emocional.

El resto de octubre considera deshacerte de la máscara de invencibilidad y darte permiso para ser vulnerable. Tomarse el tiempo para estar solo puede ayudarte a liberar emociones reprimidas y brindarle un espacio sin prejuicios para expresar sus verdaderos sentimientos.

Sagitario: aprende a decir “no”

Sagitario, tu naturaleza aventurera y espontánea a veces puede hacer que la gente crea que estás disponible las 24 horas del día. Sin embargo, todo el mundo, incluso las almas más aventureras, necesita un tiempo a solas.

Acepta la idea de decir “no” a las aventuras improvisadas y prioriza el cuidado personal que quizás hayas estado descuidando.

Recuerda que siempre habrá más oportunidades de aventura, pero tu bienestar debe ser prioridad. Tomarse un tiempo para ti puede hacer que te sientas recargado y listo para afrontar nuevas aventuras en el futuro.

Capricornio: conéctate con tus deseos

Capricornio, tu fuerte sentido de empatía a menudo te arrastra a los dramas emocionales de tus amigos y familiares. Te tomas en serio sus desafíos y problemas y experimentas sus emociones como si fueran tuyas.

Si te sientes abrumado por el peso emocional de los demás es fundamental que des un paso atrás y solicites algo de espacio. Vuelve a conectarte con tus propias emociones, pensamientos y deseos pasando tiempo a solas.

La soledad te permitirá restablecer y recuperar tu equilibrio emocional para estar mejor equipado cuando necesites brindar apoyo a tus seres queridos, según comentaron predicciones de Collective World.

