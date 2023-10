Super PAC que apoya al aspirante Tim Scott le frena las compras de publicidad

Debido a que se ha rezagado la campaña de Tim Scott, aspirante a la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales del año entrante, el PAC Trust in the Mission decidió frenar las compras de publicidad que tenía previsto realizar para fortalecer su imagen frente a los ciudadanos.

Mediante en un memorando en poder del periódico The Washington Post, Rob Collins, copresidente del PAC, les anunció a los donantes que apoyan al político afroamericano la decisión de no invertir más en anuncios de televisión y en lugar de ello recurrir a otros métodos de promoción como la organización de eventos, pues la respuesta de la ciudadanía no ha resultado como se esperaba al inicio de la campaña.

“No vamos a desperdiciar nuestro dinero cuando el electorado no esté concentrado o no esté preparado para una alternativa a Trump.

Hemos hecho la investigación. Hemos estudiado los grupos focales. Hemos estado siguiendo a Tim por el camino. Este electorado está encerrado y el dinero gastado en los medios de comunicación no va a cambiar de opinión hasta que nos acerquemos mucho a la votación“, señala parte del documento.

Detrás de Donald Trump, el senador Tim Scott es el aspirante con mayor cantidad de dinero disponible para tratar de fortalecer su imagen en las primarias. (Michael M. Santiago / Getty Images)

De acuerdo con la declaración presentada por el equipo de campaña del también senador por Carolina del Sur, durante el tercer trimestre de este año, sus comités políticos lograron recaudar $6 millones de dólares, una cantidad de dinero muy limitada con respecto a los $45 millones de dólares conseguidos por Donald Trump, o bien a los $11 millones de dólares reunidos por Nikki Haley o bien frente a los $15 millones de dólares otorgados por los donantes de Ron DeSantis.

No obstante, al margen de los recursos de Trump, el aspirante de 58 años cuenta con la mayor cantidad de efectivo disponible para inyectarle a su campaña en las primarias, $11.6 millones de dólares.

En este sentido, la única mujer que participa en la carrera por lograr la candidatura republicana cuenta con $9.1 millones de dólares para ser utilizados; en tanto que el gobernador de Florida puede hacer uso únicamente de $5 millones de dólares.

En cuanto al respaldo de los ciudadanos republicanos inscritos en el padrón electoral, los resultados de una encuesta realizada por la cadena de televisión Fox News, indican que en el último mes Nikki Haley pasó de tener el 5% de aprobación a reunir un 10% y con ello ya se ubica en la tercera posición de un ranking donde el líder es Trump, con 59%; seguido muy atrás por DeSantis, con 13%.

Con respecto a Tim Scott ni siquiera llega al 4% y podría impedirle participar en el tercer debate republicano luego de que el comité organizador dio a conocer que los aspirantes deben contar al menos 4%.

