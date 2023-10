Tía del futbolista español que apareció muerto escribió una triste y desgarradora carta

España sigue conmocionada luego que la Policía Nacional de ese país encontrara el cuerpo sin vida de la promesa futbolística Álvaro Prieto tras cuatro días desaparecido.

Más conmocionados están los familiares del futbolista español. La tía de Álvaro hizo pública en una carta la despedida de su sobrino; desgarradora narración que ha entristecido aún más al España.

“Cuatro días de dolor infinito, de unas idas y venidas que han hecho de mi hogar reuniones eternas, ratos de horas impagables de amistad de la buena y amor”, dice parte del escrito, que se publicó acompañado de una fotografía del fallecido joven de 16 años junto a su numeroso grupo de amigos.

“Les he visto llorar, reír, les he visto rezar, les he visto dándose una palmada cuando otro lo necesitaba y cogerse de la mano”, continúa hablando la tía del futbolista que jugaba en la segunda división de España con el Córdoba.

Carta completa:

Nunca jamás pensé que en el capítulo de la vida me vería escribiéndote una carta, Álvaro.

España entera te llora, España ha sido tú madre, tu padre, tu amiga. Y ahora España entera reza a tu familia, reza a tus amigos. Para sostener a los que no entendemos de qué va esto, lo absurdo, lo innecesario e inexplicable … lo injusto de este partido que nos ha tocado jugar.

Y es que tu nunca jamás diste un partido por vencido, por eso querías regresar a casa, sin dar ruido. Sin preocupar a nadie. Se empeñan en decirnos q estos jóvenes de en día no tiene valores, también nos cuentan que ellos, de 18, son de otra generación. No lo compro, lo siento. Nos habéis dado una lección.

Eso no es lo que yo he vivido estos días en casa. Les he visto llorar, reír, les he visto rezar, les he visto dándose una palmada cuando otro lo necesitaba y cogerse de la mano … Dormirse acurrucados, buscando consuelo, les he visto callar y llorar en silencio para no contagiar al que acababa de dejar de hacerlo. Arrimando un hombro roto para poner el otro al servicio de sus amigos.

Un campamento entero de chavales en casa arropando también al q te vio por última vez, sin soltarle un minuto.

Cuatro días de dolor infinito, de unas idas y venidas que han hecho de mi hogar reuniones eternas, ratos de horas impagables de amistad de la buena y amor entre chavales q guardaban la esperanza de volver a tenerte entre ellos.

Y todo alrededor de mi mesa, de mis platos ordenados y de cuartos ocupados por risas y llantos de amigos de los de verdad, sin darse cuenta y sin saber que Jose y yo necesitábamos esta casa llena de ruido y desorden para poder entender de qué iba todo esto …

Todos ellos ayer te lloraban unidos alrededor de una mesa Álvaro.

Estos son tus amigos Álvaro, ¡ que bien elegiste chaval ! A mí q no me cuenten más que ellos no saben hacer bien las cosas, q ellos no entienden de amor, q no saben llorar, q solo van a lo suyo y a vivir la vida, no, estos chavales no. Lo siento.

Estos chavales nos han dado una lección. De humanidad, de amor y de amistad eterna.

A presumir con orgullo de haber sido amigo de Álvaro Prieto.

¿Cómo murió el futbolista español Álvaro Prieto?

Los avances más recientes en la investigación sobre la muerte de Álvaro Prieto, el joven futbolista del club Córdoba de la segunda división española, indican que murió electrocutado y descartan la versión que circuló en redes sociales sobre un posible asesinato tras una noche de fiesta.

La autopsia practicada al cadáver de Prieto, hallado este lunes entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla, confirmó que el joven desparecido desde el pasado jueves murió electrocutado, según informaron a EFE fuentes de la investigación.

El procedimiento “post mortem” realizado en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, ha descartado que el fallecimiento del joven, ese mismo jueves, se haya podido producir por algún otro mecanismo y confirma los primeros indicios apreciados tras el hallazgo del cuerpo que apuntaban a su fallecimiento por electrocución.

Las cámaras de una gasolinera cercana a la estación ferroviaria captaron a Álvaro Prieto subiéndose al techo de un tren, donde se habría electrocutado por el contacto con la catenaria, según han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

