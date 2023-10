Ariana Grande ya trabaja en su nuevo álbum, bajo la producción de Max Martin

Desde 2022 Ariana Grande ha trabajado en “Wicked”, un ambicioso proyecto de dos películas basadas en la exitosa obra de Broadway, que en su fase final se vio interrumpido por la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Debido a ello, la cantante ha decidido pausar su faceta como actriz, regresar a la música y preparar un nuevo álbum.

Un informante dio a conocer a The New York Post que la cantante de 30 años no sabe aún cuándo saldría a la venta el disco -que es producido por el sueco Max Martin-, pero la promoción de las nuevas canciones sería a mediados de 2024, meses antes de que la primera parte de “Wicked” se estrene en cines a nivel mundial.

Ariana no lanza un álbum desde 2020, cuando su producción Positions ocupó el número 1 de la lista Billboard 200. En el plano musical este año ella ha ocupado los charts tan sólo por una participación especial en el tema “Die for you” de The Weeknd; sin embargo, en los últimos meses la artista ha acaparado los titulares debido a su divorcio del agente de bienes raíces Dalton Gomez y su reciente relación con Ethan Slater, quien también actúa en “Wicked”.

