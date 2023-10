Atentan contra sacerdote mexicano que había denunciado al cártel de La Familia Michoacana

El estado de Guerrero es uno de los lugares más peligrosos y violentos de México, el dominio del crimen organizado ha hecho que la vida en el sitio se torne particularmente difícil, surgiendo así voces pacificadoras, pero incluso ellas pueden ser silenciadas con la misma violencia que tratan de combatir, tal como sucedió con un sacerdote mexicano.

Se trata de José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, quien fue atacado a balazos en su vehículo al salir la madrugada de este miércoles 18 de octubre de 2023 de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, zona centro de Guerrero, según informó el diario La Jornada, medio al que el afectado brindó una entrevista telefónica.

“Primero me dispararon en la parte de atrás de la llanta, lo que me obligó a detenerme. De ahí se dirigieron a la parte del frente, y apuntándome por el parabrisas, yo me agaché cuando me apuntó la persona; venían en una moto, y pues escuché el disparo, no me dio gracias a Dios, se fue hacia el asiento del copiloto, y pues yo ya no pude ver qué había pasado. Así que ya no escuché nada, me asomé y ya no había nadie, salí corriendo y corrí como 15 minutos hacia la Normal”, señaló.

En el gobierno de @EvelynSalgadoP de @PartidoMorenaMx ni los sacerdotes están a salvo.



Chilpancingo, Guerrero.

Esta madrugada sujetos armados atentaron contra el sacerdote José Filiberto Velázquez, director del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia "Minerva Bello" sobre… pic.twitter.com/ITyG43Y76o — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 18, 2023

Su lucha contra el crimen organizado

El sacerdote ha ayudado a las víctimas del crimen organizado, principalmente los desplazados, dando acompañamiento y voz a lo que viven; también ha llevado ayuda humanitaria a comunidades atacadas con drones artillados, según informó el semanario Proceso.

En diversas ocasiones ha alzado la voz y acusado al cártel de La Familia Michoacana de realizar ataques con drones sobre las poblaciones, dejando personas muertas y heridas. Además, señala las condiciones precarias en las que se vive en las comunidades asoladas por el crimen organizado.

El pasado mes de agosto denunció un ataque con drones en la comunidad Nuevo Caracol, ubicada en la Sierra de Guerrero, en el municipio de Heliodoro Castillo, el cual fue realizado por La Familia Michoacana y dejó una persona muerta.

En esa ocasión el sacerdote comentó: “No sé qué espera la estrategia de seguridad del Estado para hacer algo, ya van tres episodios, uno en mayo, dos en este mes de agosto y, en realidad, no vemos que haya un interés de solucionar el problema”.

