Presidente de Dodgers confirma que Dave Roberts seguirá como manager; silencio sobre Julio Urías

Mientras los Phillies de Philadelphia y los Diamondbacks de Arizona disputan el campeonato de la Liga Nacional, el presidente de los Dodgers habló con los medios acerca del desempeño del equipo angelino en la temporada 2023 y lo resumió con el término “fracaso organizacional”. Los Ángeles fue barrido en tres juegos en los playoffs.

Además de explicar lo que en su opinión les falló a los Dodgers, Andrew Friedman confirmó que Dave Roberts seguirá como el manager. El presidente del club no mencionó el caso del pitcher mexicano Julio Urías, quien ya no regresó tras el incidente de presunta violencia doméstica ocurrido el 3 de septiembre, aunque hizo algunas referencias a “cosas inesperadas” a las que se enfrentó el equipo de cara a los playoffs.

“Creo que es justo decir que es un fracaso organizacional. No significa que no hubo éxitos y que no logramos cosas”, dijo Friedman el martes al reunirse con reporteros en Los Ángeles. “Dicho eso, nuestra meta es ganar 11 juegos en octubre (para lograr el título) y no ganamos ni uno”.

Andrew Friedman (izq.) con Clayton Kershaw, cuyo futuro está en el aire. /Foto: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

La sorpresa para el presidente de Dodgers fue bateo ausente en playoffs

Friedman, quien desde que llegó a los Dodgers antes de la campaña de 2015 siempre ha tenido al equipo en postemporada, comentó que para ellos fue muy sorpresivo ver que la ofensiva desapareciera en la Serie Divisional contra Arizona.

“Anotamos arriba de 900 carreras por primera vez en la historia de los Dodgers de Los Ángeles, es el mejor equipo ofensivo que hemos tenido en esta racha [de temporadas], así que eso fue sorpresivo para nosotros”, dijo Friedman, quien admitió no saber lo que pasó con los bates del equipo.

“Si me hubiran dicho que nuestros pitchers iban a permitir cuatro carreras en los juegos 2 y 3 de la serie, yo habría apostado mucho dinero a que habríamos ganado al menos uno de esos partidos con nuestra ofensiva”, apuntó.

Julio Urías en su última salida con los Dodgers, el 1 de septiembre contra Atlanta. /Foto: Ronald Martinez/Getty Images

Andrew Friedman: Hubo muchas cosas inesperadas en el pitcheo

Pero tal vez la mayor preocupación expresada por el presidente de los Dodgers tiene que ver con la rotación de pitchers abridores. En la serie contra los Diamondbacks, los tres abridores de los Dodgers permitieron 13 carreras limpias en apenas 4 innings y dos tercios.

“Hubo muchas cosas inesperadas en el pitcheo”, comentó Friedman. Esas cosas inesperadas sobre las que él no entró en detalles incluyeron múltiples ausencias por lesiones y por supuesto el arresto y posterior licencia administrativa de Julio Urías, quien antes de eso se perfilaba como el abridor No. 1 de cara a la postemporada a pesar de que no estaba teniendo un año tan bueno como los dos previos.

Friedman explicó que el enfoque de su oficina será fortalecer el pitcheo abridor en virtud de que el bullpen se encuentra fuerte y que, en su opinión, el lineup está en una buena situación en términos generales. Los Dodgers, ganadores de 100 juegos en la temporada, esperan tener de regreso a Walker Buehler para 2024 y también valorarán el mercado de agentes libres, además de que esperan el desarrollo de algunos lanzadores jóvenes.

Andrew Friedman’s offseason plan:

1. Starting pitching

2. Youth balance

3. Trade / Free Agency Market pic.twitter.com/epa9dQHjYs — SportsNet LA (@SportsNetLA) October 17, 2023

¿Firmarán los Dodgers al agente libre Shohei Ohtani?

Friedman aseguró que el fracaso no fue por falta de esfuerzo o de enfoque de los peloteros, y comentó que al equipo le faltó más suerte contra Arizona, pero afirmó que no hay excusas: “Para nosotros, siendo un equipo tan talentoso, jugar 27 innings y nunca tener la ventaja en esa serie divisional es algo que va más allá y es algo que tenemos que figurar”.

Por último, cuando le preguntaron al presidente de los Dodgers si tratarán de obtener a Shohei Ohtani como agente libre, respondió que obviamente no tienen permitido comentar nada acerca de jugadores que son o que serán agentes libres, pero dijo:

“Desde mi punto de vista y con la gran fortuna de que nuestros dueños nos han proveído para ser agresivos y conformar al mejor equipo posible, estamos extremedamente decepcionados por las dos anteriores postemporadas y haremos todo lo posible para ponernos en una posición de que eso no suceda otra vez“.

Friedman, quien asumió la responsabilidad por el fracaso de los Dodgers este año, remató con una especie de promesa.

“Me siento muy confiado de que vamos a tener un equipo que tendrá aspiraciones muy, pero muy legítimas de campeonato”.

