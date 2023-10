Vendedores de tianguis a punto de ser desalojados piden ayuda a Karen Bass

Jocelyn Domínguez, representante de la alcaldesa Karen Bass para las áreas de Watts y Harbor y Joe Luckey III, director asociado de Planeación y Desarrollo de la ciudad de Los Ángeles aseguraron a los vendedores de Fiesta Mini Mall que la ciudad los reubicaría.

El 22 de agosto, Domínguez y Luckey III comprometieron su palabra, a nombre de la ciudad durante una reunión con los vendedores, después que conocieron que el edificio donde aún tienen sus negocios seria cerrado y demolido para la construcción de 221 viviendas asequibles.

El compromiso verbal quedó grabado en un video compartido con La Opinión.

Sin embargo, los empleados de la oficina de la alcaldesa notificaron que tienen hasta el 31 de octubre para irse del tianguis ubicado entre las calles Main y 48, en el sur centro de Los Ángeles. Los dueños del terreno no quisieron otorgarles más tiempo para quedarse.

La amenaza del desalojo se da, luego de tres extensiones de tiempo que recibieron, por parte de los nuevos dueños del lugar donde tienen sus negocios: la compañía Eleos, propiedad de David Aghaei, quien es, además, desarrollador de un proyecto de 38 nuevos departamentos en la esquina de las calles 57 y Broadway.

El martes en la madrugada, el contingente, conocido como Vendedores Unidos de Fiesta Mini Mall (United Vendors of Fiesta Mini Mall), respaldado por las organizaciones comunitarias Unión del Barrio y el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (LATU) protestó frente a la casa donde vive la alcaldesa, en la zona de Windsor Square.

Los comerciantes piden más tiempo para reubicarse.



“Del lado de los desarrolladores”

“Karen Bass you can’t hide. We can see your greedy side!”. (“Karen Bass, no puedes esconderte. ¡Podemos ver tu lado codicioso!” y “¡Justicia , sí! ¡Desalojos, no!” y otros cánticos de los protestantes causaron revuelo en el vecindario.

Según “Dee”, miembro del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (LATU), “ella [la alcaldesa] está directamente del lado de los desarrolladores de Los Ángeles, no de de la clase trabajadora desde que se hizo cargo de la alcaldía”.

Dijo que a Bass le gustaría privilegiar a los desarrolladores para que gentrifiquen el área.

“En este momento estoy diciendo que es una traidora. Aceptó un trabajo que le exigía tomar partido. Creo que cualquiera que acepte el puesto de alcalde está bastante obligado si quiere ser reelegido”, añadió.

Los vendedores tendrían que haberse mudado desde mayo, cuando se declararon en “huelga” con el pago de la renta de sus locales.

Hermelinda Serrano ha sido vendedora del Fiesta Mini Mall por 15 años, de donde está a punto de ser desalojada.



Gracias a la intervención del concejal Curren Price Jr. (Distrito 9), consiguieron varias extensiones, hasta que el dueño del terreno no quiso ceder más tiempo.

“Necesitamos más tiempo para reubicarnos”, dijo René Ramírez, de 44 años, quien vende mercancía variada en el Fiesta Mini Mall, desde ropa a electrodomésticos.

“Ahora, los dueños que compraron la propiedad solo quieren desalojarnos a todos”, agregó. “Muchos de los vendedores pasan de los 50 años, y si los sacan, van a terminar viviendo en la calle”.

Uno de ellos, Fernando Espinoza, de 53 años, quien es vendedor de productos electrónicos, bocinas, coberturas y cargadores para teléfonos, expresó que, con el estacionamiento que están construyendo en el establecimiento donde tiene su local, “se empezó a caer el negocio, hasta en un 60%”.

“Yo ya tengo mis clientes; trabajo de miércoles a domingo; a veces gano un poquito más o un poquito menos, y en una buena semana me llego a ganar $1,000, pero tengo que pagar $1,300 de renta donde vivo, aparte de la renta del local ($300)”.

El hombre, originario e Pachuca, Hidalgo, indicó a La Opinión que, de llegarse a encontrar un sitio para la reubicación, lo menos que tendría que pagar por un local aproximadamente $900 mensuales que, casi le sería imposible cumplir.

Una ley estatal ampara a los dueños

Mike Castillo, director ejecutivo del Centro de Recursos de Negocios en la oficina del concejal Curren Price Jr. (Distrito 9) dijo que, aunque el caso de ellos vendedores del Fiesta Mini Mall es complejo, la ley SB 35 ampara a los nuevos dueños de la propiedad de la calle 48 y Main.

En efecto, el proyecto del senador Scott Wiener referente a la planificación y zonificación sobre vivienda asequible surgió para impulsar la producción de viviendas asequibles en todo el estado.

La ley, firmada por el exgobernador Jerry Brown, en septiembre de 2017 y que entró en vigor el 1 de enero de 2018, está diseñada para abordar algunos de los obstáculos para la aprobación municipal de los nuevos desarrollos de viviendas, como procesos de aprobación largos y a veces no muy claros o la oposición de gobiernos y residentes locales.

En el caso de los vendedores del tianguis, los propietarios anteriores del lugar donde están sus negocios nunca les informaron que venderían el lugar, aun cuando ellos realizaron inversiones de su propio bolsillo para construir sus locales.

Así, el nuevo dueño puede desalojar a quien desee, cuando lo desee.

“En la primavera, nosotros ofrecimos y seguimos ofreciendo ayuda y asistencia técnica para la transición a quienes nos lo soliciten”, dijo Mike Castillo. Los interesados pueden comunicarse al (323) (323) 846-2651

En un comunicado, la respuesta de Karen Bass a los pequeños empresarios del Fiesta Mini Mall fue:

“Personal de alto rango de la alcaldesa Bass se ha reunido con los propietarios de estos pequeños negocios, y el jefe de personal de la alcaldesa ha ofrecido reunirse con ellos nuevamente esta semana para continuar discutiendo soluciones que los ayuden a permanecer en sus negocios, ya que el Fiesta Mini Mall ha sido vendido para permitir que se construyan 221 unidades de vivienda 100% asequible para la comunidad circundante a este sitio.

Los funcionarios de la ciudad, incluida la Oficina del Concejo local, han estado en comunicación con los vendedores durante meses y previamente negociaron una extensión de tres meses a los contratos de arrendamiento de los propietarios de estas pequeñas empresas.

La alcaldesa Bass está comprometida a hacer todo lo que pueda para ayudar a apoyar la transición de los propietarios de las pequeñas empresas del Fiesta Mini Mall y continuará abogando para que las empresas de todos los tamaños tengan el apoyo y los recursos necesarios para prosperar en Los Ángeles”.