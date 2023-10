Rafael Nadal sigue sin conocer cuándo volverá al tenis: “Ojalá pudiera saber, pero no es así”

Rafael Nadal sigue recuperándose de una gran lesión y ante la gran expectativa de su regreso para 2024, el tenista español ha optado por no asegurar su vuelta al tenis hasta que no esté seguro de su estado físico.

“Mi primera idea sería volver en Australia pero no se los puedo decir. Estoy pudiendo entrenar un poquito más, que para mí es un avance. Estoy con menos dolor pero sigo con molestias. Si tuviese menos dolor podría darles una fecha”, comentó.

El director del Australian Open, Craig Tiley, declaró hace algunas semanas que Nadal estaría en el Abierto de Australia en el primer Grand Slam del año, pero el tenista manacorí tuvo que salir a responder que no es seguro su participación.

“Si, fue un poco osado. Yo tengo muy buena relación con él y entiendo su ilusión y también la del Abierto de Australia que seguro que es inferior a la que tengo yo de ir allí. Pero de ahí a decir que voy a estar en el Abierto de Australia me parece muy complicado de decir a día de hoy”, detalló en respuesta al comentario de Tiley.

El español también afirmó que está entrenando, pero sigue sintiendo molestias que no le permiten estar al 100%.

“Estoy entrenando más ahora que hace un mes pero voy día a día. A ver si tengo la posibilidad de ir incrementando la intensidad para ir volviendo poco a poco”, explicó el tenista español.

Nadal explicó que esta lesión es algo nuevo para él porque no ha sido recurrente y debido a la gravedad no puede asegurar cuando volverá a las pistas.

“Voy por un camino adecuado pero estoy en terreno desconocido porque es una lesión que no he tenido antes. Aun así, sigo con ilusión. Ojalá pudiera saber cuándo voy a volver pero no es así. Intenté volver para la temporada de tierra pero luego no pudo ser”, comentó.

En plena recuperación aún de su lesión en la cadera que le ha tenido apartado de las pistas durante todo el año, Rafael Nadal afronta el inicio de su puesta a punto con la mirada puesta en el próximo año, con ilusión pero sin precipitación y sin fecha fija.

Rafa Nadal reconoce de igual forma estar contento y trabajando para volver lo mejor posible a la cancha de tenis.

“A nivel personal, bien. Contento. Estoy trabajando para intentar recuperarme bien y cuanto antes, pero con la tranquilidad de que llevamos mucho tiempo parados y tomando las cosas como las tengo que tomar, con calma”.

