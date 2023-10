El cubano Adolis García se pronuncia luego de la trifulca entre Astros y Rangers

El cubano Adolis García fue uno de los protagonistas del quinto juego entre Astros y Rangers, que terminó ganando la novena de Houston 5-4 y sacando de abajo un partido que perdían 4-2, en un juego en el que José Altuve se puso la capa de héroe.

García fue golpeado en el octavo capítulo luego de celebrar de manera efusiva en el turno anterior su cuadrangular, que en ese momento daba la ventaja a Texas 4-2.

Las palabras de Adolis García

El cubano Adolis García terminó justificando su celebración, la cual causó molestia a los Astros y a la fanaticada. “Saben, estamos en la postemporada“, dijo García después del partido en el que fue protagonista por su cuadrangular y posterior expulsión.

“Es el momento en el que conectas una bola como esa y vas a celebrar. En ese momento no piensas nada, sólo celebras. Así que no creo que fuera la manera para ellos de reaccionar así, si es que lo hicieron, no creo que sea la manera correcta”, apostilló.

Se vaciaron las bancas de los Astros de Houston y los Rangers de Texas. / Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

El mánager de los Astros negó que el pelotazo a García fuera intencional

Dusty Baker, mánager de los Astros, que también fue expulsado, negó que el pelotazo a García haya sido intencional, sin embargo el cubano no estuvo de acuerdo con las declaraciones del estratega de Houston.

“Solo reaccioné a una bola que me lanzaron“, apostilló Adolis García. “Fue una situación en la que pudieron lastimarme, pude salir lastimado. Sólo le dije que ese tipo de cosas no deben pasar”, puntualizó el estelar pelotero cubano.

