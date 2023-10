Paunovic sobre Alexis Vega y Chicote Calderón: “Hay segunda oportunidad que se gana con acciones”

Las Chivas de Guadalajara derrotaron 2-0 a Puebla y Veljko Paunovic habló sobre el regreso de Alexis Vega, Cristian “Chicote” Calderón y Raúl Martínez tras el acto de indisciplina.

El entrenador croata destacó que hay que dejar estos actos atrás y concentrarse en lo que viene. Además señaló que la vuelta de los tres futbolistas sería bajo su término y los jugadores acataron.

“Cuando hablé con los tres jugadores que regresan a la disciplina, la primera pregunta era si quieren regresar, fue que sí, pero bajo nuestros términos y eso parte de expectativas que nos hemos fijado”, comentó Paunovic.

Chivas subió al cuarto puesto de la tabla de la Liga MX y suman dos victorias consecutivas tras la polémica de los tres futbolistas y hasta los rumores de la posible salida de Paunovic como entrenador del Rebaño Sagrado.

“Siempre hay consecuencias con los errores, hay segunda oportunidad que se gana con acciones. Es un proceso y es un camino que nosotros lo trazamos y esperamos que se va a cumplir. Son gente querida dentro del vestuario y pueden ayudar. Necesitamos ir ya dejando este asunto detrás. Han vuelto a la disciplina y la integración es lo que estamos buscando”, expresó el entrenador del Guadalajara.

Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Matínez se reincorporaron esta semana a los entrenamientos de Chivas aunque no estuvieron convocados en el encuentro. La próxima fecha Chivas se medirá a Tigres UANL en el Estadio Akron.

“Entiendo que hay revuelos en esta situación, pero ya hemos cruzado una situación difícil, pero esto ya está detrás y vamos por este camino que ahora es la siguiente fase”, concretó el entrenador de Chivas tras la victoria ante Puebla.

“Todo lo que se ha hecho ha sido muy transparente, para mí, muy efectivo y contundente, determinante en cuanto lo que se va a tolerar y lo que no. En cuanto a la cultura que yo he ido con mi equipo de trabajo no vamos a cambiar nada.

