Periodista inglés dice que David Beckham no aportó en lo deportivo al Real Madrid y que no debieron vender a Makelele

El periodista y escritor británico, John Carlin, aseguró que el fichaje de David Beckham con el Real Madrid no entra ni en el top 50, por el contrario considera que debieron mantener en el equipo a Claude Makelele, jugador con el que a su juicio hubieran ganado todo.

Criticó que el equipo merengue haya vendido en esa época al futbolista francés y aseguró que con Makelele en cancha, el Real Madrid hubiera ganado absolutamente todo.

Las declaraciones las hizo el periodista británico, que también tiene nacionalidad española, al reconocido programa El Larguero y a propósito del lanzamiento del documental en Netflix, también afirmó que lo de Beckham fue más marketing que éxito deportivo.

David Beckham en su época como jugador del Real Madrid. / Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images.

El valor de David Beckham como futbolista

Carlin insistió en que Beckham no aporto mucho en el terreno de juego al Real Madrid, pero no duda que haya hecho su mayor esfuerzo. “Yo sé mucho de David Beckham, escribí un libro sobre él y viajaba con él tanto en el United como el Real Madrid“, dijo.

“David es una persona muy humilde, majo. Saluda a todo el mundo, cuando fue a hacer una entrevista en AS saludó desde la señora de la limpieza a la secretaria”, prosiguió.

“No estaría, en tema deportivo, en el top 50. No fue tan gran futbolista, no era el mejor en el Madrid y tampoco en el United”, reiteró.

“Es fascinante como se convirtió en ese coloso, siendo tan soso. Fue un gran profesional, el primero que llegaba a Valdebebas a entrenar. Nadie dudó de que dio lo mejor que sí en el club”.

🇬🇧 John Carlin, sobre el impacto de David Beckham en el @realmadrid



💣💥 "Siempre mantendré de que, si no lo hubieran fichado y se hubieran quedado con Makélélé, el Real Madrid lo hubiese ganado todo"https://t.co/WT1GuuwZyw — El Larguero (@ellarguero) October 18, 2023

Los pocos resultados de Beckham con el Real Madrid

John Carlin destaca los escasos resultados del actual directivo del Inter Miami con el Real Madrid. “Seguí muy de cerca el primer año, en el que estaban todos los galácticos. Cayeron contra el Mónaco, no ganaron nada esa temporada“.

Además defendió a Claude Makelele, jugador sacrificado por la llegada del inglés. “Si no hubieran fichado a Beckham y hubieran mantenido a Makelele en ese puesto, que era el mejor centrocampista defensivo del mundo, lo habrían ganado todo“, apostilló.

Claude Makelele en su época del Real Madrid, disputando el Balón con Rivaldo del Milan. / Foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images.

“Makelele tenía que estar de escolta de Raúl, Zidane, Figo, la llegada de Beckham no aportó, todo lo contrario”, puntualizó John Carlin, quien sigue manteniendo la posición sobre el ahora directivo de la MLS con el Inter Miami.

