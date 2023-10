Anthony Joshua practicó tiros libres con David Beckham en el campo de entrenamiento del Inter Miami

Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, demostró que además de boxear también es bueno cobrando tiros libres ante “su héroe de la infancia” David Beckham en el campo de entrenamiento del Inter Miami, equipo de la MLS del que es propietario.

En un video compartido en sus redes sociales, se puede ver a Beckham -uno de los mejores cobradores de la historia- pateando al ángulo inferior izquierdo del arco con la maestría y la clase que lo caracterizó cuando jugaba para equipos como el Real Madrid, Manchester United, Milan, entre otros.

Luego, Joshua hizo lo mismo, pero disparó hacia la esquina inferior derecha de la red donde el portero no tampoco pudo llegar. “Pateando la pelota con el héroe de mi infancia“, escribió el boxeador británico.

Kicking ball with my child hood hero 🙌🏾 pic.twitter.com/LP9Sc6wBt5 — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) October 9, 2023

Cabe destacar que el reciente encuentro entre el exjugador David Beckham y Anthony Joshua se dio luego de que el boxeador asistiera al juego de la NFL de los Jaguares de Jacksonville, en Florida, como parte de la promoción que está realizando la plataforma DAZN, quien adquirió los derechos para transmitir el fútbol americano en algunos de sus mercados.

¿Cuándo volverá a la acción Anthony Joshua?

Después de su brutal nocaut sobre Robert Helenius en agosto, Anthony Joshua tenía previsto enfrentar a Deontay Wilder a principios del 2024 en Arabia Saudita, pero no han podido llegar a un acuerdo para concretar la pelea. Según Malik Scott, entrenador del estadounidense, el británico no quiere enfrentar a The Bronze Bomber porque sabe que puede noquearlo.

Por ahora, el excampeón mundial de peso pesado se encuentra en búsqueda de un nuevo oponente, que podría ser posiblemente Andy Ruiz, para poder tener la oportunidad de tener una nueva oportunidad por el título de la categoría.

Anthony Joshua, de 33 años, suma dos resultados positivos después de caer derrotado en par de ocasiones ante el campeón unificado de peso pesado Oleksandr Usyk, quien por fin unificará los cinturones con Tyson Fury en un duelo que aún no tiene fecha y sede confirmada. El británico tiene marca de 25 victorias (23 nocauts) y 3 derrotas.

