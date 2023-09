Andy Ruiz reta nuevamente a Deontay Wilder y Anthony Joshua, pero asegura que “nadie quiere pelear”

Andy Ruiz sigue buscando un oponente para volver a la acción tras un año de ausencia sobre el cuadrilátero. Por ello, el mexoamericano retó nuevamente a Anthony Joshua y Deontay Wilder, pero aseguró que “nadie quiere pelear”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ruiz indicó que se ha mantenido trabajando en el gimnasio y que está listo para hacer la trilogía con Joshua o para enfrentar de una vez por todas a Wilder si le ofrece otro contrato.

“Todos preguntan ¿cuándo voy a pelear? ¿Cuándo voy a pelear? ¿Por qué no peleo con Wilder? Nadie quiere pelear. Estoy listo, cariño. Dile a Joshua que hagamos la trilogía. Dile a Wilder que estoy listo. Hazme otro contrato. Usyk, Tyson Fury, todos quieren tomar atajos. Pero estoy aquí, cariño, estamos trabajando”, dijo.

Deontay Wilder y Andy Ruiz no pudieron llegar a un acuerdo en las negociaciones. Foto: Al Bello/Getty Images.

Cabe destacar que Andy Ruiz ha estado en conversaciones con algunos rivales, pero las demandas económicas del mexicano han frustrado las negociaciones. A principios de año retó a Tyson Fury, pero el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) rechazó la pelea porque The Destroyer pidió $20 millones de dólares para subir al ring y retarlo por el título, cantidad que le pareció absurda a The Gipsy King.

Después el mexoamericano entró en pláticas para enfrentar a Deontay Wilder, pelea que decidiría al retador obligatorio de Fury, pero un desacuerdo entre las partes en la repartición de la bolsa -Ruiz quería el 50% de las ganancias ($10 millones de dólares)- terminó con las conversaciones y el CMB canceló la eliminatoria.

“Solo quiero una oferta justa. No quiero que me menosprecien. Todo el mundo intenta restar importancia a los mexicanos. No esta vez”, declaró Andy Ruiz sobre la caída de las negociaciones con Wilder en una entrevista con Make A Move.

Anthony Joshua noqueó a Robert Helenius el pasado mes de agosto. Foto: Julian Finney/Getty Images.

Como la pelea con The Destroyer se cayó, Wilder comenzó a negociar una pelea con Anthony Joshua en Arabia Saudita a principios del 2024, pero tampoco han podido concretar un acuerdo. Por ello, el promotor Eddie Hearn indicó que la trilogía con Ruiz podría realizarse de no enfrentar a The Bronze Bomber.

Por ahora el mexoamericano tendrá que esperar a Tyson Fury enfrente a Francis Ngannou, y si Deontay Wilder y Joshua llegan finalmente a un acuerdo, de lo contrario, podría tener chance de enfrentar a The Bronze Bomber.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

