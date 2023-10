Entrenador de Deontay Wilder dice que Anthony Joshua no quiere la pelea y apunta otra vez a Andy Ruiz

El entrenador Malik Scott expresó que Anthony Joshua no quiere y tampoco le importa concretar una pelea con Deontay Wilder y por ello están apuntando nuevamente a Andy Ruiz, con quien tampoco pudo llegar a un acuerdo económico unos meses atrás.

En una entrevista con Fight Hype, Scott indicó que Joshua no busca la pelea porque sabe que puede ser noqueado por Wilder, pero en el caso de Ruiz, no se ha podido realizar porque como The Bronze Bomber es un gran pegador, no quieren arriesgarse por una pequeña cifra.

“En este punto, probablemente (Andy) Ruiz. Anthony Joshua está cómodo si va toda su carrera sin enfrentarse a Deontay, a él no le importa esa pelea. Y la culpa es del peleador, al final del día. AJ no hace campaña para buscar la pelea. Él no quiere esa pelea realmente, y sabemos por qué: estilísticamente es perfecto para ser noqueado por Deontay”, dijo.

“Cuando eres el pegador más duro en la historia de este deporte es muy difícil que otros peleadores quieran pelear contigo por 4 millones de dólares, por darte una cifra. ¿Puedes creer eso? Los peleadores prefieren quedarse pobres que ganarse 4 millones de dólares. Es una tragedia. Prefieren pedir 15 o 20 millones de dólares sabiendo que ese dinero no está en la mesa”, explicó.

Andy Ruiz quiere pelear con Deontay Wilder, pero quiere que le ofrezcan más dinero. Foto: Harry How/Getty Images.

“Saben que esa cantidad de dinero no está en la mesa, pero la piden. Y se entiende, porque su vida está en riesgo. Deontay es uno de esos peleadores que te puede apagar completamente el interruptor con un solo golpe, y eso es algo que los otros peleadores no quieren enfrentar. Prefieren hablar, buscan atraer atención a su nombre, pero ¿realmente quieren pelear con él?”, añadió.

Cabe destacar que el pasado mes de julio, los excampeones de peso pesado estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. De acuerdo con el padre y manejador de Andy Ruiz, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% ($10 millones de dólares) para aceptar la pelea.

Como la pelea con The Destroyer se cayó, aunque el mexoamericano sigue interesado, Wilder comenzó a negociar una pelea con Anthony Joshua en Arabia Saudita a principios del 2024, pero tampoco han podido concretar un acuerdo porque, según Malik Scott, el británico no está realmente interesado en este enfrentamiento.

Deontay Wilder quiere subir al ring antes de que termine el año y Andy Ruiz es una opción. Foto: Al Bello/Getty Images.

Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

