Andy Ruiz solo tiene en su mente y corazón a Deontay Wilder: “Voy a ganar la pelea”

Andy Ruiz quiere volver a la acción antes de que termine el año y aseguró que solo tiene en mente la pelea con Deontay Wilder, a pesar de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) canceló la eliminatoria y ambos no han podido llegar a un acuerdo económico.

En una entrevista con Make A Move, Ruiz indicó que todavía continúan las negociaciones y expresó que quiere enfrentar a Wilder en diciembre para demostrarles a todos que puede vencerlo porque no se rinde fácilmente.

“Quería pelear contra Wilder en diciembre, pero no sé, las cosas van por ese camino. Estamos negociando ahora mismo. La única persona que tengo en mi mente y en mi corazón y que voy a ganar es Wilder por alguna razón. Es como si hubiera tenido un sueño: ¡como Martin Luther King! Y yo le estaba dando una paliza”, dijo.

Deontay Wilder también sigue en búsqueda de un oponente para volver al ring. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Todo el mundo piensa que me va a derribar, todo el mundo piensa que me va a tumbar muy rápido. Pero mejor créelo, este gordito mexicano no se rinde. Si me deja caer, me levantaré inmediatamente. De alguna manera, de alguna manera, voy a ganar la pelea”, agregó.

Cabe destacar que el pasado mes de julio, los excampeones de peso pesado estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. De acuerdo con el padre y manejador de Andy Ruiz, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% para aceptar la pelea.

Como la pelea con The Destroyer se cayó, Wilder comenzó a negociar una pelea con Anthony Joshua en Arabia Saudita a principios del 2024, pero tampoco han podido concretar un acuerdo. Por ello, el promotor Eddie Hearn indicó que la trilogía con el mexoamericano podría realizarse de no enfrentar a The Bronze Bomber.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

