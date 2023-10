Jockey hispano muere durante un entrenamiento en el hipódromo de Los Alamitos

Un jockey hispano falleció durante un ejercicio de entrenamiento la madrugada de este sábado en el hipódromo de Los Alamitos.

En un comunicado, la pista de carreras de caballos identificó al jockey como Alfredo Luévano, de 53 años, quien se encontraba entrenando a una potranca de 2 años cuando los servicios de emergencia lo encontraron en el suelo en la recta trasera del hipódromo.

Los paramédicos trasladaron a Luévano al Long Beach Memorial Hospital, pero falleció más tarde.

“Él (Luévano) estaba en el suelo en la recta trasera cuando llegó la ayuda, mientras la potranca huía por sus propios medios. Hasta el momento, no se han tenido testimonios de testigos que brinden detalles precisos sobre el incidente”, dijo Los Alamitos Race Course en su comunicado.

El hipódromo de Los Alamitos se localiza en el 4961 de Katella Avenue, en la ciudad de Cypress, en el Condado de Orange.

El hipódromo informó que la potranca, de 2 años de nombre Fly From The Fire, no resultó lesionada por el incidente. La potranca había tenido cinco competencias durante este año, todas en Los Alamitos Race Course, bajo la instrucción del entrenador Mike Casselman.

La potranca obtuvo el segundo lugar en una carrera de handicap el 30 de julio, siendo la única ocasión en que terminó con premios. No se informó si Luévano era el jockey en aquella ocasión.

Fly From The Fire estaba en la lista de competidores para la séptima carrera programada para la noche de este sábado, pero fue retirada como medida de precaución, de acuerdo con la dirección de la pista de carreras.

“En nombre de la familia del hipódromo de Los Alamitos, expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos del señor Luévano”, expresó el portavoz de la pista de carreras, Orlando Gutiérrez.

Alfredo Luévano nació en la ciudad de Luis Moya, en Zacatecas, México. El jockey mexicano tuvo un total de 33 participaciones durante su trayectoria profesional como jockey, la mayoría de ellas en México y Colorado.

La Junta de Carreras de Caballos de California le otorgó una licencia de jockey a principios de este año.

A Luévano le sobreviven su esposa, Marisela Martínez, así como cinco hijos (Lisbet, Alfredo Jr., Alex, Aldo y Camila), seis nietos y su padre, Agustín Luévano.

