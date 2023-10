Madre latina de Hemet llora a su hijo fallecido por no poder ver su cuerpo para despedirse de él

Una madre latina de Hemet llora a su hijo fallecido de 27 años, cuyo cuerpo permanece bajo custodia del Condado de Riverside debido a un retraso de su autopsia por la oficina del forense a causa de un aumento de casos.

Hace 12 días, Bianca Guzmán recibió la noticia de que Anthony Soto, su único hijo, había sido encontrado sin vida en la localidad de Indio.

En una entrevista con la cadena ABC, Guzmán dijo que el 8 de octubre recibió una llamada por parte del un detective del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside para notificarle que Anthony había sido encontrado muerto.

Después de han transcurrido dos semanas desde aquella trágica comunicación, tiempo en el que se hicieron los arreglos para que familiares y amigos asistieran al funeral, Bianca dijo que el cuerpo de Anthony permanece bajo custodia de la oficina forense del Sheriff del Condado de Riverside.

La madre latina mencionó que las autoridades le notificaron que al cuerpo de Anthony todavía no se le había practicado la autopsia correspondiente.

“Me dijeron que iba a ser una semana, luego dos semanas, y luego que serían unas pocas semanas, y cada vez que llamo lo siguen retrasando”, expresó Guzmán, entrevistada por ABC en su domicilio en Hemet.

La cadena dijo que las oficinas forenses de los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Ventura informaron que efectúan los exámenes de autopsia generalmente dentro de los primeros dos días después de que llegan los cuerpos, o en un plazo máximo de hasta una semana.

De acuerdo con el servicio forense del Condado de Riverside, la autopsia de Anthony Soto está programada para realizarse este lunes 23 de octubre de 2023, y que posteriormente su cuerpo será entregado a sus familiares.

Familiares y amigos están a la espera del funeral de Anthony Soto. Crédito: Mario Tama | Getty Images

Sobre los tiempos que se reportan en los otros condados, el forense del Condado de Riverside dijo que los plazos de las autopsias varían debido a distintas razones.

“Los casos se manejan cronológicamente y se programa la autopsia según la disponibilidad del médico. Desafortunadamente, la Oficina del forense del Sheriff del Condado de Riverside está experimentando actualmente un mayor número de casos“, se informó en un comunicado.

Las autoridades dijeron que la oficina forense trabaja para brindar la más alta calidad de servicio a los familiares de la comunidad.

“Entendemos que la muerte de un ser querido puede ser un momento muy traumático y continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que las familias puedan hacer los arreglos funerarios oportunos”, añadieron.

Guzmán expresó que, por el momento, el funeral de Anthony permanece en suspenso, pero le preocupa que, conforme pase más tiempo, no tenga el tiempo para poder verlo y así darle un adiós definitivo.

“Quiero ver a mi hijo, ya sabes, no voy a ser capaz de ver a mi hijo. No quiero verlo si está en condiciones terribles, y (en la funeraria) me dijeron que probablemente no se podrá ver, y eso es desgarrador, porque quiero ver a mi hijo”, reiteró la madre latina.

