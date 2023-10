Sin playoffs, Lionel Messi termina su temporada con 11 goles y un título en Inter Miami 

Ante un lleno total en el estadio Bank of America, Charlotte triunfó por 1-0 este sábado contra el Inter Miami gracias a un gol del colombiano Kerwin Calderón y se clasificó para los ‘playoffs’ de la MLS por primera vez en su historia.

Un gol de Calderón a los trece minutos y una parada espectacular del meta croata Kristijan Kahlina tras un cabezazo del ecuatoriano Leonardo Campana en el 90 decidieron el duelo de Charlotte, en la última jornada de la temporada regular de la MLS.

El Inter Miami, dirigido por el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, acabó penúltimo tras ganar solo 14 de sus 34 partidos.

Regresó al once titular Messi por primera vez desde el 20 de septiembre, cuando sufrió una lesión en un duelo contra el Toronto que le hizo perder cuatro partidos, incluida la final de la Copa de Estados Unidos perdida contra el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera.

Messi terminó con 11 goles

El argentino arrancó de forma inmejorable su etapa en el Inter Miami al conquistar la Leagues Cup, el primer trofeo en la historia del club de Florida, con diez goles en siete partidos.

El Inter Miami también fue finalista de la Copa US Open, tras eliminar al Cincinnati en la tanda de penaltis en semifinales. Messi no disputó la final perdida contra el Houston Dynamo por lesión.

El argentino debutó en la MLS con un gol en el campo de los New York Red Bulls, pero desde entonces no ha vuelto a ver puerta. No marcó ante Nashville, Los Ángeles FC y Charlotte, cuando jugó los noventa minutos, ni contra el Cincinnati, cuando acababa de regresar de una lesión y disputó poco más de media hora. Ante el cuadro angelino, Messi dio dos asistencias claves en la victoria.

El Inter Miami acabó penúltimo en el Este de la MLS con 34 puntos y solo sumó tres puntos en los últimos seis partidos. Antes de la llegada de Messi, el equipo estaba hundido en la última plaza.

