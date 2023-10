José Mourinho habla sobre Papu Gómez e ironiza sobre el doping del argentino

La Roma derrotó 1-0 al Monza y José Mourinho aprovechó para enviar un mensaje a Papu Gómez, perteneciente al Monza, tras dar positivo en el doping durante su etapa en el Sevilla.

“Tengo tos, pero no tomaré jarabe ni pastillas porque podría tener problemas en el control antidoping”, comentó Mourinho tras el encuentro.

Este intercambio de mensajes comenzó luego de que el futbolista argentino se burló de José Mourinho en la semana reciente sobre el título de Europa League que obtuvo el Sevilla.

"TENGO UN POCO DE TOS, PERO NO QUIERO TOMAR ESE JARABE PORQUE PUEDO TENER PROBLEMAS EN EL CONTROL ANTIDOPING." Mourinho, irónico sobre el caso del Papu Gómez.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/TAiUsKRbJE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2023

“Sólo tengo un recuerdo de Mourinho y es que le ganamos la Europa League con Sevilla”. Esto lo dijo Gómez antes de que la suspensión de dos años se hiciera pública.

El técnico de la Roma respondió tajantemente a estos comentarios de Papu Gómez y el título de la Europa League, que consiguió el Sevilla ante la Roma en penales.

“No recuerdo que haya jugado la final. Lo hizo en semis contra Juve con un control ya positivo”, dijo Mou.

Papu Gómez publica un comunicado en redes sociales

El futbolista del Monza publicó un comunicado en redes sociales donde afirma la sanción, pero se defiende bajo el alegato de que era un jarabe de su hijo.

“Confirmo que en el día de ayer me fue notificada resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un período de dos años”, comunicó en su cuenta de Instagram.

“Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida”, apuntó.

El jugador dio positivo cuando formaba parte del Sevilla en un control antes del Mundial, pero explicó que fue por tomarse un jarabe de su hijo pequeño.

“La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada, una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”, señaló.

